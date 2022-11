Vaněček pustil v NHL jen gól a vychytal výhru, Faksa skóroval poprvé v sezoně

Utkání NHL Montreal - New Jersey, 15. listopadu 2022. Jevgenij Dadonov (vpravo) z Montrealu Canadiens střílí gól, vlevo brankář Vítek Vaněček z New Jersey Devils, uprostřed jeho spoluhráč Jesper Bratt.

New York - Hokejisté New Jersey zvítězili v NHL i díky 25 zákrokům Vítka Vaněčka v Montrealu 5:1 a připsali si desátou výhru za sebou. Radek Faksa poslal zápas na ledě Tampy Bay svým prvním gólem sezony do prodloužení a zařídil tak Dallasu alespoň bod z prohru 4:5. Tomáš Hertl přihrál na jednu branku San Jose při výhře 5:2 ve Vegas. Asistence Filipa Hronka nestačila Detroitu, který podlehl v Anaheimu 2:3 v prodloužení.

Vaněček odstoupil ze zdravotních důvodů před pěti dny z utkání v 51. minutě, ale nevynechal ani jeden zápas a během vítězné série New Jersey startoval sedmkrát od začátku. Jediný gól pustil v Montrealu v polovině zápasu, když snížil Jevgenij Dadonov z dorážky do prázdné branky na 1:2. Dvougólový náskok vratil Devils vzápětí Jack Hughes, který nasbíral v utkání tři body (2+1) a stal se první hvězdou.

Vaněček, který byl v létě vyměněn z Washingtonu do New Jersey, si připsal v této sezoně prohru jen v prvním utkání. V premiéře za Devils inkasoval pětkrát, v dalších zápasech si ale vylepšil čísla a chytá s úspěšnost 91,5 procenta. S průměrem 2,17 obdržených branek na utkání je dokonce v pátý v lize. V obou statistikách je nejlepší z českých gólmanů v soutěži.

Faksa, který v předchozích jedenácti utkáních nebodoval, udeřil v 56. minutě v oslabení a skóroval v NHL poprvé od dubna. Ke gólu mu pomohla hrubka Michaila Sergačeva, který při při rozehrávce ztratil ve vlastním pásmu mezi kruhy puk a český útočník pohotovou střelou vyrovnal na 4:4. O výhře Tampy Bay rozhodl v prodloužení Alex Killorn.

Vegas dvakrát vedlo, ale ve třetí třetí San Jose otočilo z 1:2 na konečných 5:2. Hertl přihrál na uklidňující čtvrtý gól, který dal Logan Couture v 59. minutě při hře domácích bez brankáře. Český centr získal v posledních osmi utkáních jedenáct bodů (3+8).

Hronek asistoval u prvního gólu zápasu, když se jeho sražená střela od modré čáry dostala k Jonatanu Berggrenovi, který doklepl puk do odkryté branky. Anaheim vyrovnal trefou Masona McTavishe, ale ve 40. minutě vrátil Detroitu vedení Michael Rasmussen. Hosté dlouho úspěšně hájili těsný náskok, ale neodolali. John Klingberg vynutil v čase 59:13 pro domácí prodloužení, které rozhodl Ryan Strome.

Statistika úterních zápasů NHL: Buffalo - Vancouver 4:5 (1:2, 2:3, 1:0) Branky: 12. a 24. Skinner, 32. Tuch, 53. Mittelstadt - 9. Joshua, 10. Bear, 21. E. Pettersson, 28. J.T. Miller, 29. Horvat. Střely na branku: 32:32. Diváci: 11.130. Hvězdy zápasu: 1. Horvat, 2. E. Pettersson (oba Vancouver), 3. Skinner (Buffalo). Florida - Washington 5:2 (1:0, 1:1, 3:1) Branky: 57. a 59. Verhaeghe, 6. Barkov, 24. Reinhart, 48. Cousins - 36. D. Strome, 52. Carlson. Střely na branku: 43:43. Diváci: 13.813. Hvězdy zápasu: 1. Bobrovskij, 2. Barkov (oba Florida), 3. Carlson (Washington). Montreal - New Jersey 1:5 (0:0, 1:3, 0:2) Branky: 30. Dadonov - 24. a 36. J. Hughes, 27. D. Hamilton, 53. Bratt, 60. Marino. Střely na branku: 26:39. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval jeden gól z 26 střel a úspěšnost zásahů měl 96,2 procenta. Diváci: 20.753. Hvězdy zápasu: 1. J. Hughes, 2. Mercer, 3. D. Hamilton (všichni New Jersey). Pittsburgh - Toronto 2:5 (0:2, 2:2, 0:1) Branky: 21. Rakell, 23. Crosby - 21. a 40. Bunting, 13. Tavares, 16. Marner, 58. W. Nylander. Střely na branku: 37:33. Diváci: 17.035. Hvězdy zápasu: 1. Bunting, 2. Matthews (oba Toronto), 3. Rakell (Pittsburgh). Tampa Bay - Dallas 5:4 v prodl. (1:1, 2:2, 1:1 - 1:0) Branky: 2. Colton, 25. Paul, 35. Stamkos, 44. Cole, 64. Killorn - 15. Marchment, 29. Pavelski, 30. Robertson, 56. Faksa. Střely na branku: 38:32. Diváci: 19.092. Hvězdy zápasu: 1. Killorn, 2. Cole, 3. Paul (všichni Tampa Bay). Columbus - Philadelphia 5:4 v prodl. (1:0, 1:2, 2:2 - 1:0) Branky: 26. a 44. Jenner, 13. Kuraly, 44. Robinson, 64. Gavrikov - 29. Hayes, 33. Cates, 45. Seeler, 50. Konecny. Střely na branku: 33:37. Diváci: 15.713. Hvězdy zápasu: 1. Jenner, 2. Gavrikov (oba Columbus), 3. Konecny (Philadelphia). Nashville - Minnesota 2:1 (2:0, 0:0, 0:1) Branky: 12. Niederreiter, 13. Duchene - 41. F. Gaudreau. Střely na branku: 25:33. Diváci: 17.159. Hvězdy zápasu: 1. Saros, 2. Duchene, 3. Johansen (všichni Nashville). Anaheim - Detroit 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0) Branky: 18. McTavish, 60. J. Klingberg, 65. R. Strome - 8. Berggren (Hronek), 40. Rasmussen. Střely na branku: 30:33. Diváci: 15.198. Hvězdy zápasu: 1. R. Strome, 2. J. Klingberg (oba Anaheim), 3. Rasmussen (Detroit). Vegas - San Jose 2:5 (1:0, 1:1, 0:4) Branky: 20. Eichel, 36. Marchessault - 29. Kunin, 42. Nieto, 58. Meier, 59. Couture (Hertl), 60. Ferraro. Střely na branku: 26:29. Diváci: 17.899. Hvězdy zápasu: 1. Meier, 2. Kunin (oba San Jose), 3. Eichel (Vegas). Tabulky NHL: Východní konference, Atlantická divize: 1. Boston 16 14 0 2 65:35 28 2. Toronto 17 9 3 5 50:46 21 3. Florida 16 9 1 6 53:48 19 4. Tampa Bay 16 9 1 6 54:53 19 5. Detroit 16 7 4 5 46:53 18 6. Montreal 16 8 1 7 48:53 17 7. Buffalo 16 7 0 9 59:57 14 8. Ottawa 15 5 1 9 51:53 11 Metropolitní divize: 1. New Jersey 16 13 0 3 60:39 26 2. NY Islanders 17 11 0 6 57:43 22 3. Carolina 16 10 1 5 50:43 21 4. NY Rangers 17 8 3 6 52:48 19 5. Philadelphia 16 7 3 6 41:48 17 6. Washington 18 7 2 9 51:58 16 7. Pittsburgh 16 6 3 7 56:57 15 8. Columbus 15 5 1 9 43:65 11 Západní konference, Centrální divize: 1. Dallas 16 9 2 5 60:43 20 2. Winnipeg 14 9 1 4 43:33 19 3. Colorado 14 8 1 5 51:38 17 4. Minnesota 16 7 2 7 43:47 16 5. Chicago 15 6 3 6 38:46 15 6. Nashville 16 7 1 8 42:52 15 7. Arizona 15 6 1 8 40:54 13 8. St. Louis 14 6 0 8 34:50 12 Pacifická divize: 1. Vegas 17 13 0 4 61:42 26 2. Los Angeles 18 10 1 7 61:63 21 3. Seattle 16 8 3 5 52:45 19 4. Edmonton 16 9 0 7 59:58 18 5. Calgary 15 7 2 6 47:50 16 6. San Jose 18 6 3 9 52:62 15 7. Vancouver 17 5 3 9 58:70 13 8. Anaheim 16 5 1 10 45:70 11

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 16 32 (15+17) 2. Draisaitl (Edmonton) 16 28 (9+19) 3. Rantanen (Colorado) 14 25 (11+14) 4. J. Robertson (Dallas) 16 25 (11+14) 5. Pastrňák (Boston) 16 25 (9+16) 6. E. Karlsson (San Jose) 18 24 (10+14) 7. MacKinnon (Colorado) 14 24 (4+20) 8. Kučerov (Tampa Bay) 16 23 (7+16) 9. Panarin (NY Rangers) 17 22 (5+17) 10. T. Thompson (Buffalo) 16 21 (11+10) 21. Nečas (Carolina) 16 19 (7+12) 31. D. Kubalík (Detroit) 16 18 (7+11) 66. Hertl (San Jose) 18 15 (4+11) 133. Hronek (Detroit) 16 11 (1+10) 171. Zacha (Boston) 16 9 (3+6) 176. Krejčí (Boston) 13 9 (2+7) 193. Chytil (NY Rangers) 11 8 (4+4)