Vaněček, Krejčí a Zacha byli v NHL vyhlášení hráčem utkání

Brankář hokejistů Washingtonu Vítek Vaněček se raduje po vítězství nad New York Islanders. ČTK/AP/Nick Wass

New York - Hokejový brankář Vítek Vaněček kryl všech osmnáct střel New York Islanders, připsal si v NHL druhou nulu sezony a dovedl Washington k výhře 1:0. Český gólman byl vyhlášen první hvězdou zápasu stejně jako David Krejčí a Pavel Zacha, kteří v úterních duelech dali shodně jeden gól a další připravili.

Krejčí režíroval výhru Bostonu 3:1 v Pittsburghu, jednou asistencí přispěl k vítězství i David Pastrňák. Zacha pomohl New Jersey stejnou bilancí porazit na svém ledě Philadelphii 6:4. Za hosty zaznamenal přihrávku Jakub Voráček. Tampa Bay i díky dvěma asistencím Ondřeje Paláta uspěla v Chicagu 7:4, za poražené jednou skóroval Dominik Kubalík.

Vaněček v předchozích dvou startech inkasoval dohromady devět gólů a v Buffalu byl v polovině zápasu střídán, ale tentokrát byl bezchybný. "Nešlo na mě moc střel, ale snažil jsem být celý zápas koncentrovaný a vrátit zákroky spoluhráčům jejich podporu. Pomohli hodně moc. To je důvod, proč Islanders neměli příliš mnoho střel," řekl Vaněček, který první nulu vychytal v polovině března. "Skvěle si ale vedla i naše ofenziva. Strávili jsme hodně času v útočném pásmu, to je prostor, kde chcete hrát. Nechcete bránit, to není legrace," dodal.

Washington hrál poprvé před fanoušky, z 24 amerických týmů v soutěži pustil do hlediště omezený počet lidí jako předposlední. "Už na rozbruslení nás povzbuzovali," potěšilo Vaněčka. "Je to úplně něco jiného, hokej je lepší. Tím, že vás podporují a fandí, tak na vás tlačí, abyste podal co nejlepší výkon. Je příjemné mít je zase zpátky," dodal český gólman, který si připsal osmnáctou výhru v sezoně. V této statistice je mezi nováčky nejlepší.

Jedinou branku Capitals vstřelil už ve druhé minutě Daniel Sprong, který hrál druhý zápas po sobě v elitní řadě na místě zraněného Alexandra Ovečkina. Washinton využil zaváhání Pittsburghu a po výhře ho vystřídal v čele Východní divize.

Krejčí ožil s příchodem Taylora Halla, jenž byl do Bostonu vyměněn před uzávěrkou přestupů. Český centr si od té doby připsal devět bodů (5+4) v devíti zápasech. V Pittsburghu otevřel ve 39. minutě sedmou trefou sezony skóre bekhendovou střelou z levého kruhu. V polovině třetí třetiny zvýšil Brad Marchand, který doklepl Pastrňákovu dorážku. Třetí gól vzápětí přidal z mezikruží Hall, jemuž přihrál Krejčí.

"Před zápasem jsme si zdůrazňovali nějaké věci a většinu utkání jsme se drželi našeho plánu," uvedl Krejčí. Boston i díky jeho zvýšené produktivitě vyhrál od konce přestupního období sedm z devíti zápasů a drží ve Východní divizi poslední postupové místo o čtyři body před NY Rangers. Bruins ale zároveň ztrácí jen šest bodů na vedoucí Washington. "Víme, kde jsme a co se okolo nás děje," dodal Krejčí.

New Jersey se dostalo v rozmezí 19. až 26. minuty do vedení 3:0 a v prvních dvou gólech, které padly v přesilových hrách, měl prsty Zacha. Po jeho přihrávce pálil Jack Hughes a zblokovaná střela se dostala k Nico Hischierovi, který otevřel skóre. Na začátku druhé třetiny zvýšil Zacha střelou bez přípravy z levého kruhu. Český útočník, který je nejproduktivnějším hráčem týmu, má v této sezoně na kontě 28 bodů (12+16).

Philadelphia v dalším průběhu vyrovnala na 3:3. Třetí gól dal Claude Giroux, jemuž z rohu kluziště přihrál před branku Voráček. Flyers v závěrečné třetině ještě jednou odpověděli na vedoucí gól New Jersey. Zápas rozhodla až v 53. minutě trefa Jegora Šarangoviče, který využil zmatků při rozehrávce a zakončil do prázdné branky. Domácí si pojistil výhru, ze které se radovali po třech týdnech a deseti porážkách, až dvě sekundy před koncem při power play.

Tampa Bay po přihrávkách Paláta odskočila do vedení 3:1 a 4:2. Nejproduktivnější český hráč v soutěži získal oba body za dobrou práci v předbrankovém prostoru. V prvním případě se poté prosadil z dorážky Alex Barre-Boulet. U druhé gólové akce obkroužil Brayden Point branku a zasunul puk do prázdné. Obhájce titulu zvýšil v prostřední třetině náskok až na 6:2.

Chicago se nevzdalo a Kubalík v přesilové hře střelou bez přípravy z pravého kruhu snížil v 54. minutě na 4:6. Na víc se ale domácí nevzmohli. K hlavním postavám Tampy patřil i slovenský bek Erik Černák, který v utkání zkompletoval hattrick Gordieho Howea (gól, asistence a bitka).

V Columbusu nepadl za 65 minut hry ani jeden gól. Domácí brankář Elvis Merzlikins neinkasoval ani ze dvou nájezdů a byl hlavním strůjcem výhry 1:0 nad Detroitem. Lotyšský gólman vychytal v rozstřelu i Jakuba Vránu, který se během utkání dostal dvou sólových úniků. Český útočník ale pokaždé ztroskotal na chráničích Merzlikinse a od svého čtyřgólového večera vyšel podruhé za sebou naprázdno.

Za Columbus, který protrhl sérii devíti proher, se v rozstřelu prosadili Patrick Laine a Oliver Bjorkstrand. Hostující gólman Thomas Greiss kryl 33 střel.

Florida díky čtyřem gólům ve třetí třetině otočila zápas v Nashvillu a zvítězila 7:4. Jonathan Huberdeau se blýskl pěti body (2+3). V obraně Panthers nečekaně scházel Radko Gudas, který vede v NHL statistiku v počtu hitů.

Statistika úterních zápasů NHL:

Washington - NY Islanders 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 2. Sprong. Diváci: 2133 (omezený počet). Střely na branku: 33:18. Vítek Vaněček odchytal za Washington celý zápas a z 18 střel neinkasoval. Hvězdy zápasu: 1. Vaněček (Washington), 2. Sorokin (NY Islanders), 3. Sprong (Washington).

New Jersey - Philadelphia 6:4 (1:0, 2:1, 3:3)

Branky: 19. Hischier (Zacha), 23. Zacha, 26. Wood, 49. Carrick, 53. Šarangovič, 60. Malcev - 26. Lindblom, 43. P. Myers, 44. Giroux (Voráček), 53. Couturier. Střely na branku: 27:30. Diváci: 3600 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Zacha, 2. J. Hughes, 3. T. Smith (všichni New Jersey).

NY Rangers - Buffalo 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Branky: 23. B. Smith, 50. Lafreniere, 54. Zibanejad - 40. S. Reinhart. Střely na branku: 41:37. Diváci: 1796 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Šesťorkin, 2. B. Smith, 3. Lafreniere (všichni NY Rangers).

Pittsburgh - Boston 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Branky: 58. Carter - 39. Krejčí, 50. Marchand (Pastrňák), 53. Hall (Krejčí). Střely na branku: 26:31. Diváci: 4672 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Krejčí, 2. T. Rask, 3. Marchand (všichni Boston).

Columbus - Detroit 1:0 po sam. nájezdech

Rozhodující sam. nájezd Laine. Střely na branku: 33:41. Diváci: 4316 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. Merzlikins (Columbus), 2. Greiss (Detroit), 3. Laine (Columbus).

Chicago - Tampa Bay 4:7 (2:3, 1:3, 1:1)

Branky: 12. Hagel, 18. Kalynuk, 40. Keith, 54. Kubalík - 34. a 60. Killorn, 1. Černák, 5. Gourde, 16. Barre-Boulet (Palát), 27. B. Point (Palát), 30. Coleman. Střely na branku: 40:30. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. B. Point, 2. Sergačov (oba Tampa Bay), 3. P. Kane (Chicago).

Nashville - Florida 4:7 (1:1, 3:2, 0:4)

Branky: 7. a 40. Ellis, 27. Kunin, 33. Jeannot - 9. a 38. Barkov, 54. a 59. Huberdeau, 23. Duclair, 45. Tippett, 48. Vatrano. Střely na branku: 30:55. Bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Huberdeau, 2. Barkov, 3. S. Bennett (všichni Florida).

Dallas - Carolina 1:5 (0:2, 1:1, 0:2)

Branky: 28. Robertson - 8. a 22. J. Staal, 9. Aho, 46. McCormick, 53. Niederreiter. Střely na branku: 28:30. Diváci: 6104 (omezený počet). Hvězdy zápasu: 1. J. Staal, 2. Aho, 3. A. Svečnikov (všichni Carolina).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. x-Carolina 49 32 7 10 161:119 71 2. x-Florida 51 32 5 14 166:141 69 3. x-Tampa Bay 49 33 2 14 167:129 68 4. Nashville 51 27 2 22 141:146 56 5. Dallas 49 21 12 16 140:129 54 6. Chicago 49 22 5 22 139:158 49 7. Detroit 51 17 9 25 115:159 43 8. Columbus 51 16 10 25 122:170 42

Severní divize:

1. Toronto 48 30 5 13 159:130 65 2. Edmonton 46 28 2 16 150:126 58 3. Winnipeg 48 27 3 18 149:135 57 4. Montreal 47 21 9 17 136:136 51 5. Calgary 48 21 3 24 128:139 45 6. Vancouver 42 19 3 20 114:132 41 7. Ottawa 49 18 4 27 133:171 40

Východní divize:

1. Washington 49 32 4 13 171:144 68 2. Pittsburgh 50 32 3 15 170:138 67 3. NY Islanders 49 29 5 15 136:114 63 4. Boston 48 28 6 14 139:119 62 5. NY Rangers 50 26 6 18 167:132 58 6. Philadelphia 49 22 7 20 140:177 51 7. New Jersey 49 15 7 27 127:174 37 8. Buffalo 50 13 7 30 122:174 33

Západní divize:

1. x-Vegas 47 34 2 11 160:103 70 2. x-Colorado 46 31 4 11 162:112 66 3. x-Minnesota 47 31 3 13 151:123 65 4. St. Louis 46 21 6 19 135:143 48 5. Arizona 49 21 5 23 132:156 47 6. San Jose 48 19 5 24 131:167 43 7. Los Angeles 46 18 6 22 124:137 42 8. Anaheim 49 14 7 28 106:160 35

Kanadské bodování NHL:

1. McDavid (Edmonton) 46 81 (28+53) 2. Draisaitl (Edmonton) 46 66 (23+43) 3. MacKinnon (Colorado) 42 60 (19+41) 4. P. Kane (Chicago) 49 60 (15+45) 5. Marner (Toronto) 48 59 (17+42) 6. Matthews (Toronto) 44 58 (34+24) 7. Marchand (Boston) 46 58 (26+32) 8. Huberdeau (Florida) 51 57 (18+39) 9. Crosby (Pittsburgh) 49 56 (20+36) 10. Panarin (NY Rangers) 39 56 (17+39) 33. Palát (Tampa Bay) 49 44 (14+30) 36. Pastrňák (Boston) 41 42 (18+24) 54. Voráček (Philadelphia) 46 38 (9+29) 59. Nečas (Carolina) 46 37 (11+26) 83. Hertl (San Jose) 42 32 (14+18) 88. Krejčí (Boston) 44 32 (7+25) 92. Vrána (Detroit) 45 31 (16+15) 93. D. Kubalík (Chicago) 49 31 (16+15) 128. Zacha (New Jersey) 43 28 (12+16) 192. Hronek (Detroit) 51 23 (2+21)