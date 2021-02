Vaněček a Nečas byli druhými hvězdami utkání, Pastrňák bodoval

New York - Brankář Vítek Vaněček kryl v NHL čtyřicet střel Bostonu, dovedl Washington k výhře 4:3 v prodloužení a byl vyhlášen druhou hvězdou zápasu. Za poražené si jednu přihrávku připsali David Krejčí a David Pastrňák, jenž v prvním utkání sezony po operaci kyčle asistoval v poslední minutě u gólu na 3:3. Martin Nečas pomohl Carolině, které se ve třetí minutě zranil brankář Petr Mrázek, dvěma přihrávkami k vítězství 4:1 nad Dallasem. Philadelphia i díky gólu Jakuba Voráčka zdolala New York Islanders 3:2 v prodloužení.

Washington vedl v polovině utkání 3:0 a Vaněček chytil v úvodních dvou třetinách 33 z 34 střel. Nestačil jen v 38. minutě na teč Nicka Ritchieho, který za jeho záda usměrnil nahození Krejčího od modré čáry. Ve třetí části snížil zblízka Brad Marchand a v čase 59:02 vyrovnal při hře bez gólmana Charlie McAvoy, když dorazil Pastrňákovu střelu. Prodloužení rozhodl po 28 sekundách Alexandr Ovečkin, který se v historické tabulce kanonýrů NHL 708. gólem vyrovnal sedmému Mikeu Gartnerovi.

Ovečkin zároveň vyrovnal rekord českého útočníka Patrika Eliáše, bývalé opory New Jersey, s 37 body v prodloužení v základní části NHL. V 1157 duelech dal 24 gólů a na 13 přihrál. Eliáš měl bilanci 16 tref a 21 přihrávek z 1240 zápasů. Následují s 35 body kapitán Pittsburghu Sidney Crosby (18+17 z 993 utkání) a současný hrající majitel Kladna Jaromír Jágr (19+16 z 1733 utkání).

Pastrňák hrál poprvé od 31. srpna, kdy po vyřazení v play off podstoupil v polovině září operaci kyčle. Nejlepší střelec poslední sezony se zotavil velmi rychle. Původně se odhadovalo, že se vrátí až v polovině února. "Zranění vás vždy trochu srazí, ale trvalo to už tak dlouho, že jsem si zvykl. To je důvod, proč si teď tak užívám bruslení. Necítím žádnou bolest. Ušel jsem dlouho cestu, mám za sebou hodně cvičení. Jsem stoprocentně fit a je mi skvěle," řekl Pastrňák.

Havířovský rodák nastupoval v prvním útoku a na ledě strávil dvacet minut. Na Vaněčka vyslal pět střel. Aktivní byl se šesti pokusy i Krejčí. Vaněček, který chytal popáté v řadě, vyrovnal klubový rekord - stejně jako Jim Carey v sezoně 1994/95 pomohl Washingtonu ve svých prvních sedmi zápasech kariéry k zisku alespoň bodu.

"Cítím se dobře. Soustředím se na každý zápas a snažím se odvést co nejlepší výkon, abychom vyhráli. Tým mi pomáhá také, když blokuje střely a usnaďnuje mi to," uvedl Vaněček. "Chytá neskutečně. Zejména v první třetině to měl složité, ale poradil si. Je to náš nejlepší hráč každý večer a dává nám šanci, abychom zvítězili v každém utkání. Máme štěstí, že ho máme," řekl na adresu českého gólmana útočník Washingtonu Tom Wilson.

Ještě za bezbrankového stavu se Vaněček blýskl parádním zákrokem proti Krejčímu. Český gólman jel k zadnímu mantinelu zastavit nahozený puk, ale po nečekaném odrazu šel puk před prázdnou branku. Rodák z Havlíčkova Brodu se ale stihl vrátit a sebral skluzem krajanovi gólovou šanci. Trefil jej do betonu.

"Snažil jsem se vrátit do branky, jak nejrychleji jsem mohl, a zkusit tu střelu zastavit," řekl Vaněček, který jen úvodní třetině kryl 19 střel. "Bylo to pro mě dobré, protože mě udržovali v zápřahu a nedostal jsem gól," dodal. Zápas byl speciální pro obránce Zdena Cháru. Před sezonou se upsal Washingtonu a poprvé od odchodu nastoupil proti Bostonu, kde dělal dlouhá léta kapitána.

Pro Carolinu začal zápas nešťastně. Mrázek, jenž ze tří duelů vychytal dvě nuly, po střetu v brankovišti se spoluhráčem Maxem McCormickem odhodil vyrážečku, držel se za pravou ruku a odstoupil. "Mluvil jsem s ním po zápase a zdá se, že to bude lepší, než to původně vypadalo," upřesnil Nečas. "Při hluku fanoušků by to zaniklo, ale když je v hale prázdno, slyšíte, jak hráč trpí a říkáte si, že to není dobré. Nevím, jak dlouho bude mimo. V první chvíli jsem ale čekal, že to bude horší," doplnil trenér Caroliny Rod Brind'Amour.

Hurricanes situace nerozhodila, už v polovině zápasu vedli 4:0. Nečas připravil první gól, když od zadního mantinelu skvěle načasoval přihrávku skórujícímu Vincentu Trocheckovi. Stejný hráč přidal i druhou trefu. Ve 28. minutě zvýšil Andrej Svečnikov a vzápětí vyloučení Radka Faksy potrestal Ryan Dzingel po Nečasově přihrávce. Dallas, který prohrál poprvé v sezoně, měl pouhých jedenáct střel.

Voráček otevřel ve Filadelfii skóre. Ve 4. minutě v rychlém protiútoku si vyměnil puk s Claudem Girouxem a akci zakončil střelou do odkryté branky. Voráček bodoval v šestém utkání za sebou a je nejproduktivnějším Čechem v sezoně (2+8). Flyers ještě v první třetině zvýšili, ale o dvoubrankový náskok přišli v prostřední části. Rozhodl v 64. minutě Scott Laughton.

Z českých hokejistů ve 12 utkáních sobotního programu bodoval už jen Pavel Zacha, a to u gólu New Jersey na 1:1. Devils ale v Buffalu prohráli 3:4 po nájezdech.

Kromě Ovečkina rozhodly prodloužení další dvě hvězdy NHL. Connor McDavid, který vede se 17 body produktivitu, druhým gólem v zápase zařídil vítězství Edmontonu 4:3 nad Torontem. Sidney Crosby zajistil v čase 62:27 výhru Pittsburghu 5:4 na ledě NY Rangers. Kapitán Penguins se trefil v prodloužení poosmnácté v kariéře a v této statistice NHL jsou před ním jen dva hráči - Jaromír Jágr (19) a Ovečkin (24).

Montreal poprvé v sezoně prohrál v základní hrací době, když podlehl Calgary 0:2. Hrdinou se stal s 37 zásahy Jacob Markström, jemuž kryl záda David Rittich. V sestavě vítězů scházel Dominik Simon. St. Louis položilo základ výhry 6:1 v Anaheimu bleskovým úvodem: vedení 3:0 získalo během 126 sekund, dvakrát se prosadil v prvních třech minutách Jordan Kyrou.

Výsledky NHL:

Buffalo - New Jersey 4:3 po sam. nájezdech (0:0, 1:1, 2:2 - 0:0)

Branky: 30. E. Staal, 43. Rieder, 51. Olofsson, rozhodující nájezd Eichel - 39. Smith (Zacha), 42. Johnsson, 55. Kuokkanen. Střely na branku: 31:34. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. T. Smith, 2. J. Hughes (oba New Jersey), 3. Olofsson (Buffalo).

NY Rangers - Pittsburgh 4:5 v prodl. (1:2, 3:1, 0:1 - 0:1)

Branky: 14. Lemieux, 28. Rooney, 31. Kreider, 37. Panarin - 8. Zucker, 20. B. Tanev, 30. Kapanen, 50. Guentzel, 63. Crosby. Střely na branku: 34:38. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Crosby (Pittsburgh), 2. K.A. Miller (NY Rangers), 3. P. Joseph (Pittsburgh).

Philadelphia - NY Islanders 3:2 v prodl. (2:0, 0:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 4. Voráček, 14. K. Hayes, 64. Laughton - 28. Eberle, 32. Mayfield. Střely na branku: 17:28. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Laughton (Philadelphia), 2. Mayfield, 3. Barzal (oba NY Islanders).

Washington - Boston 4:3 v prodl. (1:0, 2:1, 0:2 - 1:0)

Branky: 19. Bäckström, 26. T. van Riemsdyk, 31. Pánik, 61. Ovečkin - 38. N. Ritchie (Krejčí), 47. Marchand, 60. McAvoy (Pastrňák). Střely na branku: 23:43. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání, inkasoval tři góly z 43 střel a úspěšnost zásahů měl 93,02 procenta. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Ovečkin, 2. Vaněček (oba Washington), 3. Bergeron (Boston).

Carolina - Dallas 4:1 (2:0, 2:0, 0:1)

Branky: 5. a 7. Trocheck (na první Nečas), 29. Svečnikov, 31. Dzingel (Nečas) - 50. Pavelski. Střely na branku: 26:11. Petr Mrázek odchytal za Carolinu 2:47 minuty a nešla na něj žádná střela. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Trocheck, 2. Nečas, 3. Aho (všichni Carolina).

Tampa Bay - Nashville 4:3 (0:1, 4:0, 0:2)

Branky: 24. T. Johnson, 27. Foote, 29. Hedman, 38. Stamkos - 18. Ellis, 47. Olivier, 59. Arvidsson. Střely na branku: 33:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Stamkos (oba Tampa Bay), 3. Rinne (Nashville).

Detroit - Florida 2:3 v prodl. (2:2, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branky: 16. Mantha, 17. Bertuzzi - 4. Barkov, 20. Yandle, 63. Heponiemi. Střely na branku: 27:26. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Heponiemi, 2. Barkov (oba Florida), 3. Mantha (Detroit).

Montreal - Calgary 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Branky: 4. J. Gaudreau, 60. Backlund. Střely na branku: 37:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Markström (Calgary), 2. Allen (Montreal), 3. J. Gaudreau (Calgary).

Edmonton - Toronto 4:3 v prodl. (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)

Branky: 27. a 61. McDavid, 12. Kahun, 20. J. Archibald - 18. W. Nylander, 29. Matthews, 30. Hyman. Střely na branku: 31:29. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. McDavid (Edmonton), 2. Matthews (Toronto), 3. Draisaitl (Edmonton).

Minnesota - Colorado 1:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Branky: 7. Dumba - 4. O'Connor, 20. Donskoi, 24. Rantanen, 53. Saad, 55. Compher. Střely na branku: 20:33. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. MacKinnon, 3. Saad (všichni Colorado).

Anaheim - St. Louis 1:6 (1:3, 0:1, 0:2)

Branky: 17. M. Jones - 1. a 3. Kyrou, 1. Sanford, 28. Perron, 43. Clifford, 46. Dunn. Střely na branku: 24:30. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Kyrou, 2. Faulk (oba St. Louis), 3. Lundeström (Anaheim).

Winnipeg - Vancouver 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)

Branky: 3. Appleton - 1. a 58. Boeser, 9. Höglander, 27. MacEwen. Střely na branku: 24:39. Hráno bez diváků. Hvězdy zápasu: 1. Boeser, 2. Demko (oba Vancouver), 3. Hellebuyck (Winnipeg).

Tabulky NHL:

Centrální divize:

1. Columbus 9 4 3 2 23:25 11 2. Florida 5 4 1 0 19:14 9 3. Tampa Bay 6 4 1 1 19:14 9 4. Dallas 5 4 0 1 20:10 8 5. Carolina 5 4 0 1 14:7 8 6. Nashville 8 4 0 4 20:24 8 7. Chicago 9 2 3 4 23:30 7 8. Detroit 9 2 2 5 18:32 6

Severní divize:

1. Toronto 10 7 1 2 33:29 15 2. Montreal 8 5 2 1 33:22 12 3. Vancouver 11 6 0 5 40:37 12 4. Winnipeg 8 5 0 3 29:25 10 5. Edmonton 10 4 0 6 30:36 8 6. Calgary 7 3 1 3 20:17 7 7. Ottawa 8 1 1 6 17:36 3

Východní divize:

1. Washington 9 6 3 0 35:29 15 2. Philadelphia 9 6 1 2 31:28 13 3. Boston 8 5 2 1 25:17 12 4. Pittsburgh 9 5 1 3 29:34 11 5. Buffalo 9 4 2 3 27:27 10 6. New Jersey 8 3 2 3 18:23 8 7. NY Islanders 8 3 1 4 16:20 7 8. NY Rangers 8 2 2 4 22:25 6

Západní divize:

1. Colorado 9 6 0 3 33:19 12 2. Vegas 7 5 1 1 23:17 11 3. St. Louis 8 5 1 2 28:28 11 4. Minnesota 9 5 0 4 25:25 10 5. Los Angeles 8 3 2 3 25:26 8 6. Anaheim 9 3 2 4 15:23 8 7. Arizona 8 3 1 4 20:22 7 8. San Jose 8 3 0 5 22:31 6