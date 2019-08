Van Dijková má další evropské zlato z časovky, Češky neuspěly

Alkmaar (Nizozemsko) - Nizozemka Ellen van Dijková potvrdila roli velké favoritky a na domácím mistrovství Evropy v silniční cyklistice v Alkmaaru získala v časovce čtvrté zlato v řadě. Obě české reprezentantky Tereza Korvasová a Jarmila Machačová skončily ve třetí desítce.

Dvaatřicetiletá Van Dijková zvládla rovinatou časovku o délce 22,4 kilometru v čase 28:07. Zvítězila o půl minuty před Němkou Lisou Kleinovou a krajankou Lucindou Brandovou, jež zůstala zpět ještě o dalších 22 sekund. Sedmadvacátá Korvasová ztratila na staronovou šampionku tři minuty a 36 vteřin, devětadvacátá Machačová téměř čtyři a půl minuty.

Mistryně světa z boje s chronometrem z roku 2013 Van Dijková tak zůstává jedinou evropskou šampionkou z časovky od roku 2016, kdy vedle juniorů a třiadvacítek začali o cenné kovy závodit také zástupci elitních kategorií.

Mezi ženami do 23 let se radovala Němka Hannah Ludwigová, stříbro získala Ruska Maria Novolodská a bronz Italka Elena Pirroneová. Markéta Hájková byla s více než tříminutovým mankem pětadvacátá, Nikola Bajgerová skončila ve výsledkové listině hned za ní.

Časovka:

Ženy (22,4 km): 1. Van Dijková (Niz.) 28:07, 2. Kleinová (Něm.) -30, 3. Brandová (Niz.) -52, 4. Heineová (Nor.) -53, 5. Kiesenhoferová (Rak.) -1:02, 6. Krögerová (Něm.) -1:06, ...27. Korvasová -3:36, 29. Machačová (obě ČR) -4:23.

Ženy do 23 let (22,4 km): 1. Ludwigová (Něm.) 29:21, 2. Novolodská (Rus.) -38, 3. Pirroneová (It.) -40, ...25. Hájková -3:10, 26. Bajgerová (obě ČR) -3:59.

