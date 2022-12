Van Dijk si váží toho, že se potká s Messim, souboj s ním nebere osobně

Dauhá - Kapitán a stoper nizozemských fotbalistů Virgil van Dijk si váží toho, že "Oranje" v pátečním čtvrtfinále mistrovství světa v Kataru vyzvou Argentinu v čele s Lionelem Messim. Pětatřicetiletého útočníka považuje za jednoho z nejlepších hráčů na světě.

Van Dijk se s Messim naposledy utkal na klubové úrovni v semifinále Ligy mistrů v květnu 2019. Liverpool tehdy porazil Messiho Barcelonu 4:0 a navzdory úvodní prohře 0:3 na Camp Nou postoupil do finále, v němž posléze zdolal Tottenham.

"Jde o jednoho z nejlepších hráčů všech dob. Je to pocta proti němu hrát," citovala agentura Reuters jednatřicetiletého Van Dijka.

Navzdory tehdejší jasné prohře Barcelony na hřišti Liverpoolu na něj Messi udělal dojem. "Má se to s ním tak, že když útočíte, on se někde potuluje v rohu. Pokud jde o organizaci obrany, musíte být neustále ve střehu. Spoluhráči Messiho vždycky hledají, aby rychle přešli do protiútoku," prohlásil někdejší hráč Celticu Glasgow či Southamptonu.

Souboj s rodákem z Rosaria nebere osobně. "Není to já versus on nebo Nizozemsko versus on, ale Nizozemsko proti Argentině. Nikdo to nedokáže sám. Musíme vyrukovat s dobrým plánem," konstatoval Van Dijk.

Messi skóroval v Kataru ve třech ze čtyř zápasů. Jihoameričané začali šampionát překvapivou prohrou 1:2 se Saúdskou Arábií, ale následně zdolali 2:0 Mexiko i Polsko a v osmifinále 2:1 Austrálii.

Nizozemci na turnaji porazili Senegal 2:0, remizovali s Ekvádorem 1:1 a skupinu zakončili výhrou 2:0 nad pořadatelskou zemí. V boji o čtvrtfinále si poradili s USA 3:1. "Oranje" se po loňské porážce v osmifinále Eura s Českem už potřetí ujal trenér Louis van Gaal, který s nimi od té doby v 19 zápasech nenašel přemožitele.

Protivníci se na mistrovství světa potkají už pošesté. V roce 1974 zvítězili ve skupině Nizozemci 4:0, ale na následujícím domácím šampionátu je Argentina porazila ve finále 3:1 po prodloužení.

O 20 let později byli ve čtvrtfinále úspěšnější Evropané (2:1). V roce 2006 skončil vzájemný souboj ve skupině bez branek a o osm let později dospělo jejich semifinále za stavu 0:0 až do penaltového rozstřelu, v němž se radovali Argentinci.