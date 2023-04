Van der Poel vyhrál cyklistický monument Paříž-Roubaix

Roubaix (Francie) - Nizozemský cyklista Mathieu van der Poel zvítězil ve 120. ročníku tradičního závodu Paříž-Roubaix. Osmadvacetiletému jezdci stáje Alpecin-Deceuninck v závěru nahrál defekt velkého rivala Wouta van Aerta a do cíle na velodromu v Roubaix dojel osamoceně, navíc v nejrychlejším čase historie. Trasu 256,6 km, z níž 54,5 km vedlo po kostkách, zvládl průměrnou rychlostí 46,8 km/h za 5:28:41 hodin. Slavný monument přezdívaný Peklo severu vyhrál poprvé v kariéře.

Úspěšný den týmu Alpecin-Deceuninck podtrhl Jasper Philipsen, který v závěrečném souboji na velodromu za sebou udržel smolaře Van Aerta. Belgický jezdec stáje Jumbo-Visma se musel spokojit se třetím místem. Za Van der Poelem zaostali o 46 sekund.

Nejlepší z českých cyklistů na startu Mathias Vacek obsadil při debutu v "Pekle severu" 67. místo s odstupem 11:58 minuty na vítěze. Zkušený Zdeněk Štybar, jenž v letech 2015 a 2017 skončil ve slavném závodu druhý, dojel zhruba o minutu za ním na 79. pozici. Pavel Bittner závod nedokončil.

Všichni tři medailisté byli součástí úniku sedmičlenné skupiny, která se zhruba 50 kilometrů před cílem usadila v čele závodu. Van Aert se pokusil o rozhodující nástup na kostkách 15 km před koncem, vzápětí ho ale zastavil defekt zadního kola. Osamoceně se tak v čele ocitl Van der Poel, který jako jediný na jeho útok dokázal zareagovat, a pozici už s přehledem uhájil.

"Je to neuvěřitelné, zvlášť když jedete na okruhu sám. A navíc byl Jasper druhý, nemohlo to být lepší. Dneska to večer oslavíme, protože něco takového se už nemusí opakovat," radoval se Van der Poel. "Na klasikách mám letos nejlepší sezonu. Dneska jsem pořád útočil, ale nedokázal jsem ostatní setřást. Když měl Wout defekt, jel jsem jak nejrychleji to šlo. Samozřejmě je to pro něj smůla, ale i to je součást tohoto závodu," dodal s odkazem na rozhodující moment.

V této sezoně oslavil pětinásobný mistr světa v cyklokrosu už druhé vítězství v monumentu, v součtu s dvěma tituly ze závodu Kolem Flander z let 2020 a 2022 jich má nyní na kontě čtyři. V Roubaix dnes navázal na březnový triumf v závodu Milán - San Remo, který ovládl 62 let po svém dědovi Raymondu Poulidorovi. Paříž-Roubaix slavný francouzský cyklista nikdy nevyhrál.

Na trati jako obvykle nebyla na dlážděných úsecích nouze o karamboly. Po pádech závod nedokončili mimo jiné obhájce loňského prvenství Dylan van Baarle či trojnásobný mistr světa Peter Sagan. Na zemi v závěru skončil po kolizi s Van der Poelem i německý cyklista John Degenkolb, který pak dojel sedmý.

Cyklistický závod Paříž-Roubaix (WorldTour) - 256,6 km: 1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Deceuninck) 5:28:41, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) oba -46, 4. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 5. Küng (Švýc./Groupama-FDJ), 6. Ganna (It./Ineos Grenadiers) všichni -50, ...67. M. Vacek (ČR/Trek-Segafredo) -11:58, 79. Štybar (ČR/Jayco AIUIa) -12:55, Bittner (ČR/DSM) nedokončil.