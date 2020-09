Van Aert vyhrál na Tour druhou etapu, vede Yates

Lavaur (Francie) - Belgický cyklista Wout Van Aert získal ve 107. ročníku Tour de France druhé vítězství, dva dny po triumfu v páté etapě vyhrál ve spurtu hlavní skupiny sedmou etapu. Ve žlutém trikotu lídra zůstal před víkendem v Pyrenejích Brit Adam Yates.

Dnešních 168 kilometrů z Millau do Lavauru se sice jelo na relativně rovinaté trati, ale boční vítr a tempo jezdců týmu Bora-hansgroghe přispěly k tomu, že se peloton rozdělil a v hlavní čtyřicetičlenné skupině chyběli někteří z favoritů. Největším poraženým dne byl mladý Slovinec Tadej Pogačar, jenž klesl z celkového třetího místa na šestnácté.

Trojnásobný mistr světa v cyklokrosu Van Aert potvrdil roli velkého adepta na etapové vítězství a ve spurtu triumfoval. Za ním skončili Nor Edvald Boasson Hagen a Francouz Bryan Coquard.

"Myslím, že kluci začali spurtovat moc brzy. Já se dostal do vzduchového pytle, podařilo se mi najít mezeru na pravé straně a perfektně jsem sprint načasoval. Nečekal jsem ráno, že dnes vyhraju, takže to bylo docela překvapení. Stejně jako to, že z toho byla nakonec tak těžká etapa," uvedl pětadvacetiletý Van Aert.

Zklamaný nakonec byl Peter Sagan, kvůli němuž jeho kolegové z Bory téměř celý den diktovali tempo, ale bývalému trojnásobnému mistru světa se spurt nepovedl. "Neměl jsem štěstí, protože se mi zablokoval řetěz. Jsem zklamaný, protože jsme celou etapu kontrolovali," uvedl slovenský cyklista, jenž dojel třináctý. Na výhru čeká od loňského 10. července, což je pro žilinského rodáka nejdelší pauza v profesionální kariéře. Útěchou mu mohlo být, že se znovu oblékl do zeleného trikotu vedoucího muže bodovací soutěže, kterou ovládl na Tour už sedmkrát.

Druhá skupina s Pogačarem, Mikelem Landou či loňským vítězem Gira d'Italia Richardem Carapazem přijela do cíle s odstupem 1:21 minuty. Byl v ní i Roman Kreuziger, jenž zaznamenal 56. místem svůj nejlepší výsledek na letošní Tour. Druhý Čech Jan Hirt skončil s téměř šestnáctiminutovou ztrátou na předposlední 171. pozici.

V průběžném pořadí vede stále Yates tři sekundy před Slovincem Primožem Rogličem. Nově třetí je po výpadku Pogačara s devítisekundovým mankem domácí Francouz Guillaume Martin. "Očekávali jsme jednoduchou etapu, ale Bora měla jinou představu. Jeli jsme na plný plyn od startu do cíle, bylo to těžké pro všechny. Nebyl jsem ale ani moc nervózní, jen jsem se snažil mít dobrou pozici, když se ve větru rozděloval peloton," řekl Yates.

O víkendu by mohlo dojít ke změnám v celkovém hodnocení po soubojích vrchařů v Pyrenejích. V sobotu čeká na cyklisty z Cazéres-sur-Garonne do Loudenvielle 141 kilometrů přes dvě stoupání první kategorie a jeden výstup nejvyšší kategorie. V neděli je na trase z Pau do Laruns dalších pět vrchařských prémií.

7. etapa Millau - Lavaur (168 km):

1. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma) 3:32:03, 2. Boasson Hagen (Nor./NTT), 3. Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 4. Laporte (Fr./Cofidis), 5. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo), 6. Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 7. Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation), 8. Bernal (Kol./Ineos Grenadiers), 9. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott), 10. Valverde (Šp./Movistar) všichni stejný čas, ...56. Kreuziger (ČR/NTT) -1:21, 171. Hirt (ČR/CCC) -15:54.

Průběžné pořadí: 1. A. Yates 30:36:00, 2. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) -3, 3. Martin (Fr./Cofidis) -9, 4. Bernal, 5. Dumoulin (Niz./Jumbo-Visma), 6. Quintana (Arkéa-Samsic), 7. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale), 8. López (Kol./Astana), 9. Pinot (Fr./Groupama-FDJ), 10. Urán (Kol./EF) všichni -13, ...102. Hirt -1:05:40, 106. Kreuziger -1:09:42.