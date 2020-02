Vampola si oddechl a doufá, že Kladno záchranu vybojuje

Kladno - Kapitán hokejistů posledního Kladna Petr Vampola si oddechl, že Rytíři zlomili sérii jedenácti porážek a díky vítězství nad Spartou 4:2 posílili své šance na záchranu v extralize. Tým hrajícího majitele Jaromíra Jágra se dotáhl tři zápasy před koncem základní části na třinácté Pardubice a na dvanáctý Litvínov ztrácí dva body. Oba týmy před Středočechy mají ale zápas k dobru.

Vampola cítil po ukončení dlouhé série neúspěchů úlevu. "Ze mě to spadlo moc. Věděl jsem, že když tento zápas nezvládneme, už by to bylo hodně těžké. V oblacích, když to tak řeknu. Jsem strašně rád, že jsme vyhráli. A myslím, že celý tým. Zvládli jsme zlomit tu sérii a věřím, že tlak je teď trošičku na soupeřích, kteří tam jsou s námi," řekl Vampola.

Kladno před zápasem motivoval na nahraném videu i odchovanec Petr Křepelka, který se v říjnu 2017 vážně zranil při zápase nižší německé soutěže a od té doby je na vozíčku. "Chtěli jsme to zlomit každý zápas. Zrovna před dnešním zápasem nám poslal vzkaz do kabiny Petr Křepelka a pouštěli jsme to klukům a třeba nám to pomohlo," prohlásil kladenský trenér David Čermák.

Podle Vampoly v Kladně není motivace vázaná na finanční stránku. "Máme výhodu, že tady nejsou... Nevím, jak to říci. Prostě hvězdy, které by byly přeplácené. Hrajeme za podmínek, které možná nejsou nikde v extralize. Nezbývá nám nic jiného, než bojovat," podotkl Vampola.

"Věděli jsme, že musíme kopat, že nám fakt nikdo nepomůže. Ani třeba nějaké vypsané bonusy. S klukama jsme se o tom bavili, v kabině jsme si dali chlebíčky. Dovolím si říci za celou kabinu, že do toho dáme všechno," připojil osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 z Německa.

Kladenští si na začátku závěrečného dějství oddechli, že neplatil gól Davida Vitoucha pro kopnutí puku do branky. "Během tří let, co jsem hrál první ligu, se v extralize změnila pravidla. Já nevěděl. Jen jsem na obrazovce viděl, že to ten hráč kopl, a modlil se, aby nebylo pravidlo, že když to někdo od nás tečuje, tak gól nakonec platí. Když rozhodčí rozpažil, strašně jsem si oddechl," prohlásil Vampola.

Následně rozhodl v 52. minutě Jágr, který objel branku a překonal Matěje Machovského. Podle Vampoly je ale klíčová práce celého týmu. "Jarda dal náš třetí gól, byl samozřejmě hrozně důležitý. Ale padly i jiné. My se nemůžeme dívat, jestli je to Jágr nebo třeba Zelingr. Nezbývalo nic jiného, než jít jako tým. My to ubojovali, umlátili. Tohle by nás mohlo nakopnout, abychom zvládli zbývající utkání a extraligu udrželi," řekl.

Kladno před Jágrovým gólem nevyužilo ani 69 sekund trvající přesilovou pěti proti třem. "Když se nepromění přesilovka pět na tři, říká se toho hodně. Že tým pak tím pádem nemůže vyhrát. Samozřejmě jsem to pak v hlavě měl, ale zase na druhou stranu, kdo by řekl, že když máme náskok 15 bodů, tak se budeme nakonec motat tam, kde jsme. Mám radost, že se to zlomilo i za takových okolností. Máme stejně bodů jako Pardubice a o dva méně než Litvínov. Zkusíme doufat, že někdo z nich něco ztratí," doplnil Vampola.

Loni pomohl vybojovat Kladnu postup do extraligy, v této sezoně se vrátil z prvoligové Slavie a rád by na konci slavil s fanoušky záchranu. "Mě osobně nakoplo i to, že Litvínov v úterý nezvládl zápas s Hradcem. Možná to byla určitá indicie, že to pro nás ještě není ztracené. Karta je i na ostatních, věřím, že někdo z nich klopýtne a my to naopak dotáhneme. Protože v sezoně jsme zvládli uhrát dobré soupeře. Necháme tam všechno," dodal Vampola.