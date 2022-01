Valský rozhodl v prodloužení o výhře Českých Budějovic nad Třincem

České Budějovice - Hokejisté Českých Budějovic zdolali ve 46. kole extraligy vedoucí Třinec 5:4 v prodloužení a až na čtvrtý pokus v sezoně proti Ocelářům skórovali a bodovali. Motor tak doma popáté za sebou zvítězil a rozhodl o tom v čase 64:17 útočník Jakub Valský. Oceláři prohráli poprvé po sérii čtyř výher a v čele tabulky mají před druhým Hradcem Králové šestibodový náskok.

Do první šance se dostal ve 3. minutě Dravecký, ale ztroskotal na Hrachovinovi. Na druhé straně pálil z úhlu Ondráček. Oceláři byli v úvodu nebezpečnější, ale skóre otevřel v čase 8:50 Motor. Beránek projel po pravé straně a po jeho bekhendové přihrávce se snadno prosadil zblízka Vondrka. Ukončil tak po dlouhých 266 minutách a 10 sekundách gólový půst Jihočechů ve vzájemných duelech s Oceláři.

Za dvě a půl minuty se dostal před Mazance Koláček a dočkal se ve svém pátém extraligovém utkání v kariéře premiérové branky. Do další šance se dral Valský, ale obránce Doudera stihl jeho průnik zastavit. Oceláři se dočkali snížení v 17. minutě v první přesilové hře utkání za špatném střídání Motoru. Po Růžičkově střele zamířil z dorážky do odkryté branky Hrňa.

Na konci úvodní části šel Hrňa pykat na trestnou lavici a v čase 21:21 vrátil Motor dvoubrankový náskok Hanzl, který po Pechovi střele doklepl puk za Mazance. Ve 29. minutě sice poslal puk za Hrachovinu Roman, ale po trenérské výzvě domácích sudí Hradil s Pilným gól neuznali, protože Dravecký v brankovišti atakoval českobudějovického gólmana. Hned za 23 sekundách se ale trefil z levého kruhu Růžička, který po sedmi vteřinách využil přesilovku při Pechově trestu.

V polovině utkání si vynutil v oslabení v úniku Roman Šenkeříkův faul a nařízené trestné střílení proměnil bekhendovým blafákem Chmielewski. Hosté potom odolali 25 sekund ve třech proti pěti, ale dlouhé oslabení nakonec neubránili. Motoru vrátil vedení střelou z pravého kruhu Hanzl, který se trefil podruhé v utkání.

Po 121 sekundách třetí třetiny Třinec smazal ztrátu, Roman prostřelil Hrachovinu bekhendem z pozice mezi kruhy. Následoval tlak Ocelářů, ale Motor odolal. Ve 47. minutě měl za domácí po protiútoku a kombinaci s Gulašem šanci Pech. Prodloužení neodvrátilo ani přečíslení třineckých bratří Kovařčíků.

V nastavení měli nejdříve po dvou šancích Gulaš s Vráblíkem, za Třinec zahrozil Růžička. Valský nejdříve po průniku minul, ale vzápětí se dostal před Mazancem znovu k puku a rozhodl.

Hlasy po utkání:

Jaroslav Modrý (České Budějovice): "Bylo to živelné utkání plné zvratů, atraktivní pro diváka, trochu bláznivé pro trenéra. Oba týmy měly charakter, bojovaly do konce a my jsme byli v prodloužení šťastnější. Našli jsme cestu, jak vyhrát utkání. Před úspěšnou trenérskou výzvou jsme viděli situaci na kostce. Jistí si nejsme nikdy, ale nějaký kontakt s gólmanem jsme tam spatřili. A povedlo se nám to."

Marek Zadina (Třinec): "Neměli jsme dobrý vstup do utkání. V první třetině jsme dostali dva góly za sebou. Museli jsme se vracet do zápasu. Dvě třetiny byly hodně živelné, dělali jsme věci, které jsme nikdy nedělali, jako třeba špatná střídání. Kluci nebyli soustředění a byli za to potrestaní. Ale vyplynulo to ze hry, ze zápalu, v jakém jsou. Samozřejmě by se to nemělo stávat. Na druhou stranu musím říct, že za stavu 2:0 a 3:1 kluci nic nezabalili. Až v poslední třetině už to byla hra, kterou jsme chtěli a kterou běžně předvádíme. Neměly by se nám stávat špatné úvody. Když soupeře pustíte do vedení, stojí to spoustu sil."

Motor České Budějovice - HC Oceláři Třinec 5:4 v prodl. (2:1, 2:2, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Vondrka (M. Beránek, M. Hanzl), 12. Koláček (Chlubna, Percy), 22. M. Hanzl (Pech, Štencel), 35. M. Hanzl (Percy, Štencel), 65. Valský (Štencel, Pech) - 17. Hrňa (Martin Růžička, M. Doudera), 29. Martin Růžička (M. Doudera, P. Vrána), 31. Chmielewski z trestného střílení, 43. Miloš Roman (Dravecký). Rozhodčí: Hradil, Pilný - Frodl, Bohuněk. Vyloučení: 4:5. Využití: 2:2. Diváci: 1000 (omezený počet).

Sestavy:

České Budějovice: Hrachovina - Bučko, Percy, Vráblík, Štencel, Bindulis, Šenkeřík, Štich - Valský, J. Novotný, J. Ondráček - Karabáček, M. Hanzl, M. Beránek - Gulaš, Pech, Holec - Chlubna, Koláček, Vondrka. Trenér: Modrý.

Třinec: Mazanec - Marinčin, M. Doudera, Kundrátek, D. Musil, M. Adámek, Jaroměřský - Martin Růžička, P. Vrána, Daňo - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, A. Nestrašil - Dravecký, Miloš Roman, Hrehorčák - Kofroň. Trenér: Varaďa.