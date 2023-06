Valná hromada pověřila výkonný výbor, aby jednal se Spartou o národním stadionu

Čestlice (u Prahy) - Valná hromada Fotbalové asociace ČR dnes pověřila výkonný výbor, aby v otázce sportovního využití strahovského areálu začal jednat i s pražskou Spartou. Úřadující ligový mistr nabídl, že na vlastní náklady zaplatí výstavbu nového národního stadionu, který by podle odhadů generálního ředitele Letenských Františka Čupra vyšel zhruba na čtyři miliardy korun.

Výkonný výbor dnes v závěru setkání v Čestlicích u Prahy předložil valné hromadě návrh dalšího postupu ohledně chátrajícího strahovského stadionu Evžena Rošického, což byl jeden z hlavních bodů jednání. Fotbalová "vláda" se během roku jednomyslně shodla na sportovním využití Strahova, a to buď jako tréninkového centra, nového stadionu, nebo obojího společně. Vyslovila se proti prodeji pozemků.

Valná hromada následně pověřila výkonný výbor, aby rozpracoval varianty sportovního využití. Zároveň mu uložila, aby začal jednat se Spartou, která nabídku předtím zopakovala před delegáty Čuprovými ústy.

"Chci požádat výkonný výbor, aby s námi zahájil jednání. Nemusíme dojít okamžitě ke konkrétnímu závěru, ale chceme mít možnost se o tom s výborem bavit. Sparta Praha nabízí, že na své náklady zajistí výstavbu národního stadionu a jeho udržování a opravy. Pozemky zůstanou FAČR, my budeme platit roční nájem. Stadion by byl náš. V tuto chvíli je předčasné bavit se, co přesně je roční nájem, ve svých úvahách jsme ale měli desítky milionů korun," řekl Čupr.

"Plus by byla odměna za každé utkání dospělé reprezentace. FAČR byl měla nárok na sky boxy, VIP místa pro partnery, branding pro své sponzory a podobně. Náklady odhadujeme kolem čtyř miliard korun. Jsme připraveni je vzít z vlastní kapsy a stadion postavit," doplnil sparťanský funkcionář.

