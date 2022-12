Valná hromada potvrdila ukončení výroby Pardubického pivovaru

Pardubice - Pardubický pivovar přestane vařit pivo. Výrobu ukončí k 31. březnu 2023. Její část patrně přesune do pivovaru Ostravar. Rozhodla o tom dnes valná hromada. Majoritním vlastníkem je od roku 2019 skupina Pivovary Staropramen. O ukončení výroby rozhodla proto, že v důsledku pandemie a vypuknutí války na Ukrajině nemohla uskutečnit své plány na rozšíření nabídky regionálních značek i navýšení produkce skupiny. Informace poskytla v tiskové zprávě.

Pro 46 pracovníků firma připravila podpůrný program. Pivovar oslovuje místní podniky, který hledá zaměstnance. Spolupracuje také s úřadem práce. V lednu se na setkání zaměstnanci dozvědí, jak si připravit životopis, jak se připravit na pohovor, řekla ČTK předsedkyně představenstva Pardubického pivovaru Petra Chovancová.

"Spousta zaměstnanců je u nás zaměstnána delší dobu a nemají s hledáním místa zkušenosti. K 31. březnu bude odcházet 32 lidí, další budou zůstávat déle, protože je pivovar potřeba konzervovat," uvedla Chovancová.

Ukončení výroby automaticky neznamená zánik všech značek. Pivovar naopak zvažuje, že vybrané z nich zachová. Pokračovat chce také v existujících partnerstvích v regionu, uvedla skupina. "Uvažujeme o zahájení výroby v jednom z pivovarů, které vlastní Pivovary Staropramen, je více pravděpodobný Ostravar z důvodu blízkosti technologie a všech postupů," řekla Chovancová.

Do přesunu výroby jinam může zasáhnout víc faktorů. "Za předpokladu, že pivo bude chutnat identicky, je záměr akcionáře zachovat některé pardubické značky. Minimálně se musí udělat zkušební várky, což potrvá čtvrt rok, půl roku. Pardubický pivovar stále vaří, bude mít dostatečnou zásobu pro sezonu," uvedla Chovancová.

Představenstvo se bude zabývat dalším směřováním pivovaru, což zahrnuje další využití budov a areálu v Pardubicích. "Nechceme, aby zůstal brownfiled uprostřed města, budeme se zabývat všemi variantami, od prodeje celého pivovaru až po to, že tady zůstane muzeum s restaurací. Není rozhodnuto," řekla Chovancová.

Potenciální kupci areálu se po oznámení ukončení výroby začali majoritnímu vlastníkovi ozývat. Všechny možnosti skupina probírá i s vedením města, dodala Chovancová. Pivovar vyrábí pivo desítky let, loni slavil 150. výročí existence. Nad koncem výroby vyslovilo vedení města zklamání, pivovar označilo za pomyslné rodinné stříbro města.

"Město Pardubice nemá v pardubickém pivovaru žádný majetkový podíl, a tudíž žádný vliv na chování a rozhodování majitele. Nicméně rozhodnutí o ukončení výroby nás, jako zástupce města mrzí. Jak z hlediska tradice, tak z hlediska pracovních míst, která zaniknou. Nicméně je nabíledni, že apel nebo žádost města nezpůsobí, že by představenstvo pivovaru svůj záměr přehodnotilo," řekl primátor Jan Nadrchal (ANO).

"Rozumíme tomu, že zastupitelům města není lhostejný osud pardubického piva ani další případné využití areálu pivovaru. Jsme připraveni se s nimi znovu setkat a prodiskutovat další strategické směřování," uvedla Chovancová.

Skupina uvedla, že za tři roky investovala do pivovaru více než 100 milionů korun, chtěla posílit jeho pozici na tuzemském i zahraničních trzích. Investice putovaly jak do výrobních technologií, tak do samotných značek.

Pivovar vyráběl v době před pandemií kolem 80.000 hektolitrů piva ročně, v roce 2021 podrobné výsledky nezveřejnil. V roce 2019 Staropramen oznámil, že chce výrobu do deseti let zdvojnásobit. Pardubický pivovar vyrábí například řadu značky Pernštejn, čtrnáctistupňový Taxis nebo Porter, což je tmavé devatenáctistupňové pivo.

Staropramen je druhým největším producentem piva v Česku. Patří do skupiny Molson Coors Brewing Company, což je třetí největší pivovarnická společnost světa. Na českém trhu nabízí kromě českých piv také belgická piva Stella Artois, Hoegaarden a Leffe. Distribuuje irské pivní značky Guinness a Kilkenny.

Loni Staropramenu meziročně klesl čistý zisk o 45,4 procenta na 441 milionů Kč. Tržby naopak meziročně stouply o 4,2 procenta na 4,23 miliardy korun.