Válka na Ukrajině zvýšila přebytek polských jablek, trpí tím i čeští sadaři

Hradec Králové - Válka na Ukrajině zcela zastavila vývoz polských jablek na východ. Na trhu se kvůli tomu dál zvýšil přebytek polských jablek za nízké ceny, čímž trpí i čeští pěstitelé. Na Ovocnářských dnech v Hradci Králové to řekl předseda Ovocnářské unie ČR Martin Ludvík. Prodej jablek se ztrátou bude podle něj mít pro české ovocnáře neblahé důsledky pro další období.

Tíživé ekonomické situace ovocnářů si je vědom i ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). "Pěstitelé jablek dlouhodobě čelí levné konkurenci z Polska," řekl ministr ovocnářům. Poláci se podle něj snaží nadprodukci prodat kde se dá a za každou cenu, a to i pod výrobní náklady.

Levná jablka se začala z Polska do ČR dovážet především po roce 2014, od kdy Polsko nemůže po ruském embargu vyvážet svou nadprodukci jednoho milionu tun jablek do Ruska. Od letošního ledna se k tomu přidalo i embargo na vývoz polských jablek do Běloruska.

"Tou největší bariérou v obchodu je ale až samotný konflikt, kdy jablka teď nejde nijak vozit, a to ani pokoutně. V Polsku je nyní kvantum jablek, která nenajdou zákazníka. Je to obrovský průšvih," řekl Ludvík. Kvůli nedostatku kontejnerů Poláci podle něj nejsou schopni dodávat ani do Afriky, kam část úrody jablek v minulých letech začali vyvážet.

Jablka z Polska mohou nyní obchodníci pořídit i s nevratným obalem pod 30 centů za kilogram, v přepočtu za necelých 7,50 koruny. Této situace obchodníci podle Ludvíka využívají, když chtějí prodávat české ovoce za polské ceny. "Obchodníci sem pustí levnou polskou produkci. A pokud ji chceme nahradit, tak za polské ceny, jinak prý máme smůlu," řekl Ludvík.

Dlouhodobá nerentabilita ovocnářství se odráží v trvalém poklesu ploch sadů. Od roku 1989 se plochy sadů snížily z 23.000 hektarů na 13.000 hektarů. Ludvík uvedl, že v letech 2020 a 2021 klesly nové výsadby na pouhých 160 a 240 hektarů. Předtím se v uplynulých deseti letech vysazovalo ročně kolem 350 hektarů.

Podle ministra Nekuly loni do ovocnářství šly různé dotace v celkové výši 470 milionů korun, což představovalo asi 38.500 korun na hektar. Letos by to podle něj mělo být opět téměř půl miliardy korun. "Musíme se podívat, jak tuto částku nasměrovat, případně restrukturalizovat, aby ta pomoc byla co nejúčinnější," řekl ministr.

Ministerstvo zemědělství podle něj bude hledat řešení, jak pomoci ovocnářům. Nebude to ale podle něj "na lusknutí prsty" a bude to vyžadovat několikaletou intenzivní práci.

Největší problémy podle Ludvíka pociťují střední pěstitelé, kteří dodávají svou produkci za nízké ceny do obchodních řetězců. Řada z nich uvažuje o zmenšení plochy sadů s tím, že sníženou produkci ovoce uplatní za lepší ceny na lokálním trhu.