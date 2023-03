Válka na Ukrajině je podle papeže další světová; chce jednat s Putinem o míru

Vatikán - Na Ukrajině se odehrává světová válka, v níž hájí své zájmy všechny mocnosti, nejen Rusko. Národy jsou pro ně až na druhém místě. V rozhovoru se švýcarskou televizí RSI to řekl papež František. Zopakoval přitom, že je připraven hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem o míru. Část rozhovoru dnes zveřejnil například server Vatican News, celé interview odvysílá RSI v neděli, v předvečer desátého výročí zahájení pontifikátu papeže Františka.

"Toto je další světová válka. Začala po částech, ale teď už nikdo nemůže říct, že to není světový konflikt. Jsou v něm zapleteny velmoci a bojištěm je Ukrajina," řekl papež. "Na mysli mně tak vyvstává zbrojní průmysl. Jeden odborník mi řekl: kdyby se rok nevyráběly žádné zbraně, byl by vyřešen problém hladu ve světě. Je to trh, vedou se války, staré zbraně se prodávají a nové se testují," dodal František.

Papež, který se s Putinem několikrát setkal před válkou na Ukrajině, v rozhovoru připomněl, že už den po zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru Moskvě navrhl, že by se s Putinem sešel. Dostal ale odpověď, že na to není vhodná doba. "Putin ví, že jsem k dispozici," řekl nyní papež. "Ale jsou tam imperiální zájmy, nejen Ruska, ale i ostatních mocností. To je typické pro impérium, že dává národ až na druhé místo," uvedla hlava katolické církve.

V rozhovoru se švýcarskou televizí papež také řekl, že nepomýšlí na rezignaci, jako to ze zdravotních důvodů udělal v roce 2013 jeho předchůdce Benedikt XVI. František řekl, že by to udělal jen v případě, že by mu zdravotní stav zamezil v jasném náhledu na věci kolem. "Únava, která by mi zabránila vidět věci jasně. Neschopnost zhodnotit jasně situaci. A samozřejmě také fyzický problém," uvedl papež.

František také řekl, že se trochu stydí za to, že kvůli problémům s kolenem musí používat invalidní vozík. Rekonvalescence ale pokračuje dobře, dodal.