Válek vyloučil změnu schématu valorizací plateb státu za pojištěnce státu

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) vyvrátil spekulace o možné změně valorizačního schématu úhrad státu za státní pojištěnce v souvislosti s nárůstem inflace v posledním roce. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce dnes uvedl, že není prostor k takovým úvahám. Zavedení valorizačního schématu, které je podobné valorizacím penzím, prosadila vládní koalice v loňském roce. Nový mechanismus má začít fungovat od roku 2024. Státní platby do zdravotnictví podle Válka porostou o inflaci a o polovinu růstu reálné mzdy. Systém je nastaven tak, že meziroční pokles plateb nebude možný. Valorizace bude vycházet z měsíční částky 1900 korun na pojištěnce, kterou bude stát podle novely odvádět letos.

Velikou chybou by byla změna podle předsedy Sdružení praktických lékařů Petra Šonky. Systém nově nebude předmětem politických debat, nebude se na něj sahat, když vláda bude potřebovat peníze, bude predikovatelný, vypočítal výhody dohody Šonka. Podle Válka taková debata uvnitř vládní koalice nezaznívá. Zdůraznil, že se vzorcem přišlo ministerstvo financí, neví proto, proč by o změně uvažovalo. Vzorec je podle Válka dobře postavený a odpovídá výzvám, se kterými se bude muset zdravotnictví vyrovnat při cestě k modernizaci. Válek také odmítl, že by případné úvahy vycházely z debaty o možnosti znovuzavedení placených nadstandardů ve zdravotnictví. V úvahu podle něj přichází připojištění, nikoli zavádění zastaralého systému standardů a nadstandardů.

Ministerstvo zdravotnictví chce letos změny v procesu vyjednávání o úhradách zdravotní péče s pojišťovnami. Období, na které by mohly dohody platit, by nově místo ročního mohlo být dvouleté. Válek před koncem loňského roku novinářům řekl, že bude také pracovat na návrzích připojištění a bonusech pro pojištěnce, kteří aktivně dbají o své zdraví, nebo na reorganizaci Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic. Dnes o svázání systému prevence s bonusy pro pojištěnce hovořil znovu.

Valorizace plateb za děti, studenty či důchodce bude podle Válka znamenat jistotu příjmů pro zdravotnictví, letos se chce zaměřit na rozdělování vybraných peněz v dohodovacím řízení. V polovině roku při něm jednají zdravotní pojišťovny se zástupci 14 segmentů zdravotní péče o úhradách na následující rok.