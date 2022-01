Válek: Systém nynějšího testování bude platit zřejmě do půlky nebo konce února

Praha - Systém testování na covid-19, který je nyní ve školách, firmách, zdravotnictví a sociálních zařízeních, bude platit do poloviny nebo do konce února. Další případná opatření schválí vláda v době, kdy začne epidemie covidu způsobená variantou omikron klesat. Platit by mohla zhruba od března. Po jednání vlády to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). V minulosti vláda uváděla, že režim testování ve firmách, který začal toto pondělí, by měl platit dva až tři týdny.

Válek připomněl, že ve školách, zdravotnictví a sociální sféře a pak obecně v zaměstnání fungují tři odlišné modely testování. "Všechna tato tři opatření, jak jsme opakovaně říkali, budou platit nejméně do půlky února, tedy pravděpodobně do půlky února," řekl Válek. Záležet bude na vývoji epidemie, ministerstvo predikce průběžně vyhodnocuje.

Pokud budou lidé nynější opatření důsledně dodržovat a podaří se přesvědčit další lidi, aby se nechali očkovat nebo přišli na posilovací dávku, je podle Válka šance, že Česko překoná vlnu omikronu bez velkých ztrát. Varoval před optimismem, počty nakažených se budou zvyšovat. Nynější opatření jsou ale podle něj perfektně nastavená. "Musíme dodržovat ten režim opravdu minimálně do půlky února, a pokud všechny predikce dobře vyjdou, tak jsme za vodou," poznamenal ministr.

Odborné týmy podle Válka nyní pracují na modelu, který by mohl fungovat od druhé poloviny února nebo od března. Připravují tři variantní řešení. Jedno z nich podle ministra vláda schválí ve chvíli, kdy epidemie bude klesat. Pracuje se také na dlouhodobém plánu. Již dříve řekl, že s koronavirem by to mohlo fungovat jako s chřipkou včetně pravidelného očkování před očekávanou sezonní vlnou.

"Chystáme opatření, která zavedeme do praxe ve chvíli, kdy se ta vlna začne posunovat směrem dolů," řekl Válek. Očekává, že to bude ve druhé polovině února nebo na začátku března. V krátkodobých plánech podle něj ministerstvo vychází ze zkušeností zemí západní Evropy, jako jsou Nizozemsko, Francie nebo Velká Británie, kde se vlna omikronu projevila dříve. Zohlední ale specifika České republiky. "V kontextu toho jsme upravili pandemický zákon a chystáme tři variantní řešení," dodal.

V současné době je podle něj důležité zabránit přehlcení nemocnic. "Klíčové je hlídat parametry, které by nám naznačily, že se situace řítí nějakým nešťastným směrem, abychom včas mohli zasáhnout a ochránili zdravotnictví a všechny seniory a rizikové skupiny, aby nedocházelo ke zbytečným úmrtím," uvedl Válek.

Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) sleduje takových parametrů desítky. Důležitá nejsou jen aktuální čísla, ale zejména trendy, sedmidenní průměry nebo výskyty nákazy na 100.000 obyvatel. Zhoršování epidemie předpovídá například reprodukční číslo nebo průměrná týdenní pozitivita testů. Oba parametry teď stoupají, reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, je 1,67 a podíl pozitivních z diagnostických testů přesáhl 37 procent.

Podle vyjádření ředitele ÚZIS Ladislava Duška na jednání sněmovního výboru pro zdravotnictví modely predikují kolem 6000 hospitalizovaných v jeden den a z nich zhruba 500 až 700, kteří budou potřebovat intenzivní péči. Zhruba za týden by se podle něj mohly hospitalizace začít zvedat v Praze, která je proti ostatním regionům v šíření varianty omikron v předstihu. Omikron sice méně často dostane nakaženého do stavu, kdy potřebuje nemocniční péči, vyšší absolutní počty nakažených ale přinesou i tak vysoké počty hospitalizovaných.