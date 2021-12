Válek: První kroky vlády ke covidu-19 budou vycházet ze situace v nemocnicích

Praha - První kroky nové vlády směrem k epidemii covidu-19 budou podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) vycházet z aktuální situace v nemocnicích. Budou se lišit podle toho, jaké kroky přijme, resp. nepřijme ještě dosavadní vláda a kdy přesně ta nová nastoupí, řekl v rozhovoru s ČTK. Zásadní podle něj ale budou tři kroky, které se budou týkat případného omezení nemocniční péče a distribuce pacientů, urychlení očkování zejména třetích dávek a dětí a zajištění léčby, které by bránila hospitalizacím.

"Bude to úplně něco jiného, jestli nastoupíme 13. prosince či 26. prosince, nebo až třeba 1. ledna," řekl Válek. Odborníci předpokládají, že kolem poloviny prosince bude počet pacientů v nemocnicích kulminovat. Někteří očekávají dosažení nebo i překročení maximálních počtů hospitalizovaných z letošního jara, kdy bylo v nemocnicích 9500 pacientů s covidem-19 a 2000 na jednotkách intenzivní péče. Ve čtvrtek bylo hospitalizovaných 6500 a 1060 na JIP.

"Ty kroky budou vycházet z toho, co současná vláda zrealizovala, resp. nezrealizovala a budou muset vycházet ze situace ve zdravotnických zařízeních," uvedl. Prioritou je zabránit kolapsu zdravotnického systému. A pokud se situace nevyřeší do jejího nástupu, bude ji muset okamžitě začít řešit vláda nová, dodal.

Zásadní je podle Válka mít dostatek léků, které zabrání tomu, aby se nakažení dostali do nemocnic. "Nejde jenom o monoklonální protilátky, jde obecně o léčbu. Já nevím, jestli je objednaná, jestli je jí dostatek," uvedl. Ještě před nástupem do funkce to chce řešit s dosavadním ministrem Adamem Vojtěchem (ANO).

Dalším nezbytně nutným krokem podle něj je, aby nemocnice držely pro covidové pacienty rezervy lůžek běžných i intenzivních. "Aby pacient nebyl přijímán do nemocnice, kde je na hraně kapacita jednotek JIP," sdělil. V takovém případě by měl být rovnou směřován do nejbližšího zařízení, kde kapacity ještě jsou.

Podle Válka by proto měly být posílené pravomoci krajských koordinátorů nemocniční péče. Deklarovat by to měl ministr i zdravotní pojišťovny. "Musí jasně říct, že v této chvíli velí zdravotnictví, co se týče odložitelnosti péče, krajští koordinátoři. A ti musí mít jednotné zadání z ministerstva," řekl.

Za velký problém považujte to, že nebyla omezená odložitelná a plánovaná péče. "Uvědomuji si, že to zatím není v řadě krajů potřeba, že systém zatím funguje. Možná jsem moc opatrný, ale radši jsem připravený na nejhorší, než abych byl překvapený," dodal. Nemocnice podle něj potřebují ujištění, že pokud tuto péči omezí samy od sebe, nepřijdou o peníze od pojišťoven.

S ředitelem Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeňkem Kabátkem už podle svých slov tuto situaci řešil a má příslib, že všechny výkony, které nemocnice přesunou na příští rok, budou hrazeny jako jednotlivé výkony, nikoliv z paušálu. Nová kompenzační vyhláška, která situaci řešila loni, podle něj vzniknout nemusí, půjde o rozhodnutí pojišťoven.

Nový ministr se chce zaměřit také na urychlení očkování. "Jsme v situaci, jako jsme byli na jaře, teď najednou prudce roste zájem o očkování, ale my ho nemáme nachystané," řekl. Zatímco před měsícem se očkovalo denně 43.000 dávek, ve středu skoro dvojnásobek. "Proočkování zhruba milionu lidí za týden je chiméra, ale řekněme za 14 dní, za tři týdny. Snažit se co nejvíc lidí naočkovat v co nejkratším úseku," vysvětlil.

Nejdříve je podle něj třeba očkovat třetí dávkou všechny, kteří už na ní mají nárok. "Ne proto, že by neměli třetí dávku, ale protože se očkovalo po věkových skupinách, takže jsou to ti nejvíc rizikoví," řekl.

Zároveň ještě před Vánocemi bude v ČR dostupná slabší vakcína pro děti od pěti do 11 let. "Pokud nechci riskovat zavření škol, musím se pokusit naočkovat co nejvíc dětí. Musím o tom rodiče přesvědčit a bude to složité. Musím mít jednomyslný hlas pediatrické společnosti a pediatrů, kteří to budou vysvětlovat," uvedl.

Diskuse o povinném očkování je podle něj předčasná, než budou rychle naočkovaní tito lidé, kteří čekají na třetí dávku, nebo zájemci o očkování z řad dětí. Současná vláda ho navrhuje pro zdravotníky, pracovníky v sociálních službách, policisty, vojáky, celníky nebo hasiče.

"Pokud řekneme, že tihle lidé mají být do 1. března naočkovaní a ještě tam budou sankce, jak to ti lidé mají udělat?," řekl Válek. Povinné očkování neodmítá, pokud se na něm shodnou zástupci profesí, kterých se mají týkat. "Pak je na místě jim to umožnit," dodal. U lékařů by se mělo k očkování přistoupit jako k prevenci možné nákazy, která by pak byla nemocí z povolání jako u povinného očkování proti jiným nemocem.

Válek kritizoval, že končící ministr Vojtěch s ním vyhlášku o povinném očkování dopředu nekonzultoval. "Nepřipadá mi šťastné, že se dozvídám o těch dokumentech z médií a zpětně, byť se snažím spolupracovat. Ministerstvo chystá nějakou vyhlášku, ale nepošlou mi jí, abychom se k ní vyjádřili jako opozice, aby to byl společný návrh," uvedl.