Válek: Připojištění by mohlo do zdravotního pojištění přinést až 5 pct navíc

Praha - Dobrovolné připojištění ke zdravotnímu pojištění, které má současná vláda v programovém prohlášení a na kterém bude pracovat, by mohlo přinést podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) k současným asi 300 miliardám korun vybraným na pojistném zhruba tři až pět procent navíc. Odpověděl to dnes na dotaz ČTK. Veřejné zdravotní pojištění v letošním roce hospodaří se 430 miliardami korun, pojišťovny využívají i rezervy z předchozích let.

Fotogalerie

Odhady zdravotních pojišťoven jsou podle něj nižší, ředitel VZP Zdeněk Kabátek podle Válka odhaduje, že dobrovolné připojištění přinese 1,5 až dvě procenta navíc. "Odhady se samozřejmě liší, záleží na rozsahu připojištění," uvedl ministr. Půjde tak podle něj o další zdroj financování veřejného zdravotního pojištění, který přinese více peněz na lepší péči pro všechny.

"Bude zachována vysoká kvalita zdravotní péče pro všechny občany bez ohledu na to, v jaké jsou sociální a ekonomické situaci," řekl premiér Petr Fiala (ODS), který dnes pokračoval v bilančních návštěvách ministerstev na ministerstvu zdravotnictví. V žádném případě podle něj nepůjde o rozdílnou kvalitu zdravotní péče, což ani ze zákona není možné. Připojištění se bude týkat péče, která nyní hrazená není.

Podobná možnost je podle Válka ve většině západních evropských zemí. "Vždycky to vede k tomu, že z toho mají výhody ti, kteří mají zájem pečovat o své zdraví a být aktivní. Klíčové je, že peníze pořád musí zůstávat v systému a nesmí být ze systému vyváděny jinam," dodal ministr.

Do veřejného zdravotního pojištění přicházejí peníze vybrané od zaměstnavatelů a zaměstnanců na pojistném odvodu ze mzdy, platby osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) a platby státu za takzvané státní pojištěnce. Těch je zhruba 5,9 milionu, jsou to děti, senioři, nezaměstnaní nebo vězni. Letos za ně odvádí stát 1878 korun měsíčně, příští rok to bude o 111 korun víc. Podle Válka to přinese asi o 20 až 30 miliard korun víc.

Od roku 2024 pak bude nastavená automatická valorizace navázaná na reálný vývoj ekonomiky. Bude se vypočítávat podobně jako důchody podle vyměřovacího základu, tedy minimální částky stanovené pro odvod pojistného OSVČ, zvýšeného o inflaci a jednu polovinu růstu reálné mzdy. V roce 2024 by tak stát odváděl asi 146 miliard korun, letos dává zhruba o 20 miliard méně.

MZd plánuje změnu omezující výpadky léků, zacílí i na prevenci rakoviny prostaty

Ministerstvo zdravotnictví plánuje podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) legislativní změnu, která má omezit výpadky zásadních léků. Distributoři by u nich měli držet zásobu na několik týdnů. Chystá také nový takzvaný screening, kdy by zdravotní pojišťovny měly zvát muže na preventivní vyšetření k odhalení rakoviny prostaty. Řekl to novinářům při dnešní návštěvě premiéra Petra Fialy (ODS) na ministerstvu zdravotnictví. Fiala Válka pochválil za zvládání epidemie covidu-19, podle ministra nemocnice už vrátily čekací lhůty u většiny odkládaných plánovaných operací na předcovidovou úroveň.

"Moje představa je, že bych chtěl mít u každé skupiny léků jeden či dva, u které by distributor držel zásobu několika týdnů," řekl Válek. Dodal, že v dohledné době ministerstvo návrh představí na tiskové konferenci. Výpadky léků jsou podle něj ale často celosvětové, také kvůli nešťastné strategii výrobců přenášet výrobu do levnějších zemí v Asii.

S premiérem Válek probíral i dostupnost a kvalitu zdravotní péče. "Ani všemi krizemi jsme kvalitu péče dostupné pro všechny žádným způsobem neomezili a nesnížili," řekl Fiala. Podle Válka je třeba se zaměřit na dostupnost zejména primární péče a praktických a zubních lékařů ve všech regionech.

"Pokud se to nebude řešit teď, tak se dostaneme do situace, když už to řešení mít nebude. Proto se tomu chci v příštím roce intenzivně věnovat," uvedl Válek. U praktických lékařů, zejména dětských, je v současné době nejvyšší průměrný věk ze všech lékařských odborností. Ministerstvo proto z rozpočtu dá více peněz na vzdělávání mladých praktických lékařů.

Dalším velkým tématem je podle Válka reorganizace Státního zdravotního ústavu a krajských hygienických stanic, která by jejich fungování provázala. "V podstatě je to reorganizace tak, abychom se přiblížili fungování podobných institucím v západních zemích," řekl. Jako příklad dlouhodobě uvádí německý Kochův institut, který byl v době pandemie covidu-19 vědeckou autoritou, podle které vláda západních sousedů většinou řídila své kroky.

Financování zdravotnictví má podle něj vylepšit větší důraz na rovnost plateb za stejné diagnózy ve všech nemocnicích, postupně se tak zavádí do více oblastí péče takzvaný systém DRG založený na několikalatém sledování reálných nákladů zdravotní péče v referenčních nemocnicích. Teď nemocnice dostávají paušální částku vypočítanou z odvedené péče v předchozím období. Ušetřit chce Válek i podporou jednodenní chirurgie.

V době epidemie covidu-19 se odkládaly plánované operace, nemocnice si tak vytvářely prostor na péči o pacienty nakažené koronavirem. "U některých plánovaných operací se dostáváme na stejné čekací doby jako před covidem," doplnil Válek. Nemocnicím poděkoval, podle něj pracují na 130 procent, aby čekací lhůty zkrátily.