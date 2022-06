Válek: Přeočkování proti covidu bude nejméně letos na podzim zdarma

Praha - Přeočkování proti covidu-19 bude nejméně letos na podzim pro všechny hrazeno ze zdravotního pojištění. Ideální doba pro posilující dávku vakcíny je konec srpna až polovina října. Na dotaz ČTK to řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). Ministerstvo podle něj jedná o způsobu nákupu dalších vakcín, který by mohl být opět společný pro celou EU, chce ho mít dojednaný do července. Nepočítá ale s výhodami pro očkované jako při dřívějších vlnách epidemie.

"Očkování musí začít koncem srpna nebo začátkem září, protože hladina protilátek trvá měsíce. Pokud jsou rizikové konec října až únor, tak je potřeba, aby rizikové skupiny byly naočkované někdy od konce srpna do poloviny října," řekl ČTK Válek, který se dnes zúčastnil slavnostního otevření Pavilonu progresivní medicíny J. E. Dyra Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze. Podle ministra se počítá i se znovuotevřením některých velkých očkovacích míst bez registrace.

Přeočkování je podle něj důležité zejména pro skupiny ohrožené vážným průběhem covidu-19, což jsou chronicky nemocní a obecně lidé nad 55 let. Nejméně tento podzim bude ale bezplatné pro všechny. Válek by rád, aby bylo i do budoucna. "Protože je součástí prevence, tak bych rád, aby jakékoliv očkování bylo bezplatné," dodal. Jedná se podle něj i o tom, že by z veřejného zdravotního pojištění bylo všem hrazeno každoroční očkování proti chřipce, které v současné době mají zdarma jen senioři.

Ministr dodal, že očkování proti covidu bude dobrovolné a nikdo k němu nebude nucen. "Žádné lockdowny, žádné zavírání, žádné očkování, abych mohl jít na pivo," uvedl. Podle něj se i na úrovni Evropské unie debatuje o nutnosti dalších opatření. "Dospíváme postupně ke konsenzu na tom, že nebudeme chtít znovu prosazovat covid pasy nebo lockdowny. Budeme prosazovat dobrovolné očkování, především pro rizikové skupiny nad 55 let," řekl.

Debatuje se podle něj také o tom, jakým způsobem do budoucna nakupovat vakcíny proti covidu. Podrobnosti o vyjednáváních s výrobci vakcín nechtěl Válek komentovat, protože ještě nejsou ukončená. Jsou ale podle něj tvrdá. "Pokud se nám povede to, co teď řešíme, tak bychom mohli korektním způsobem, ale nesmírně užitečným pro občany z pohledu finančních úspor, začátkem července mít hotovo. Pokud to všechno klapne, tak bychom mohli udělat úplně jiný model dohody pro celou Evropskou unii," doplnil.

Naopak neúspěšná jsou zatím vyjednávání o dodávkách antivirotika paxlovid. "Úplně není šťastné, aby stát platil za lék, který nespotřebuje. Standardní dodávání jakéhokoliv léku spočívá v tom, že distributor lék nakoupí, dodá do země a ten, který se spotřebuje, ten zaplatí pojišťovna. Žádný jiný způsob není možný," uvedl Válek s tím, že v ČR jsou k dispozici jiná účinná antivirotika. Dříve uváděl, že stát má na nákup 50.000 dávek vyhrazenu miliardu korun.

V případě vakcín země EU zaplatily výrobcům dopředu, a to ještě v době jejich vývoje, podle Válka to ale byla jiná situace a všechny země EU dostaly pro své občany levné a kvalitní vakcíny. Připomněl ale, že v současné době má ČR vakcíny za miliardy korun, které zřejmě nevyužije, a drahé léky, takzvané monoklonální protilátky, které bude muset zlikvidovat.