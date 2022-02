Válek předpokládá, že vrácený pandemický zákon Sněmovnou projde

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) předpokládá, že Sněmovna senátní veto novely pandemického zákona přehlasuje. V opačném případě vládu požádá na 14 dní o nouzový stav. Před novináři dnes zopakoval, že je potřeba pro zachování opatření ve zdravotnických zařízeních a pobytových sociálních službách, která mají před nákazou chránit seniory. Válek také připustil, že vláda i on schvalování novely v Senátu podcenili.

Upravit zákon podle námitek senátorů nebo jen prodloužit platnost jeho současného znění i po 28. únoru podle Válka v podstatě nejde. "Pandemický zákon vedl k tomu, že byla vydávána opatření v rozporu se zákonem," řekl ministr. Novelizace podle něj jen zákon uvedla do souladu s výtkami správních soudů. "Nemůžu chtít prodloužit platnost zákona, o kterém vím, že je špatný a podle kterého by byla vydávána opatření, která by nebyla v souladu se zákonem," řekl.

Některé námitky senátorů ministr nechápe, například zasílání rozhodnutí hygieny o karanténě v SMS už funguje rok a půl a novela zákona to jen dává do souladu s legislativou. S odškodněním původní pandemický zákon nepočítal vůbec.

"Člověk nabyde dojmu, že už každý ten zákon viděl a přesně ví, co tam je," uvedl s tím, že zákon byl vlastně dvakrát v připomínkovém řízení. Poprvé ho 15. prosince předložil tehdejší ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO), znovu pak Válek. "Asi byla chyba, že jsme nedostatečně vysvětlovali senátorům, že se tam neskrývá žádné nebezpečí pro občany, že tam není nic, co tam hledají. Tam vlastně nic nového není," dodal. Komunikace podle něj měla být lepší.

Už při projednávání v Senátu hájil pandemický zákon nutností chránit seniory. "My musíme hlídat domovy důchodců, dostávat z nich každý den data a testovat zaměstnance, abychom mohli sledovat situaci v každém domově důchodců. Totéž se týká zdravotnických zařízení," vysvětlil znovu dnes.

Toto mimořádné opatření bude podle něj potřeba ještě první dva týdny v březnu, ale pro jeho vydání je třeba buď pandemický zákon, nebo nouzový stav. Předpokládá, že pro toto jedno opatření by vláda vyhlásila nouzový stav, pokud by Sněmovnou novela neprošla.

Opatření podle pandemického zákona podle něj také umožňují, aby si lidé mohli stahovat z centrální databáze své covidové certifikáty, které pak zobrazí například mobilní aplikace Tečka. "Bude trvat nějakou dobu, než se vytvoří nová opatření, aby laboratoře a další, třeba ti očkující, posílali do té Tečky ty informace," řekl ve čtvrtek v Senátu. Laboratoře podle něj mají povinnost hlásit jen pozitivní výsledky, negativní zadávají do systému podle mimořádného opatření navázaného na pandemický zákon. Negativní testy ale lidé potřebují například pro prokázání při cestování. Na testovacím místě by mohli dostat papírové potvrzení, neexistovala by ale jejich centralizovaná databáze. Podobně je to podle něj i s potvrzeními o očkování.

Novelu horní komora zamítla hlasy 32 z 61 přítomných senátorů. Senátoři nejprve hlasovali o schválení, které neprošlo o jediný hlas. V Senátu mají většinu strany vládní koalice, jejich zákonodárci ale hlasovali na rozdíl od Sněmovny nejednotně.

Většina mimořádných opatření vydávaných podle takzvaného pandemického zákona, přesněji zákona o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění covid-19, skončí dříve než na konci února, kdy by skončil tento zákon, pokud by se ho nepodařilo novelizovat. Ve stavu pandemické nouze, kterou zákon umožňuje, bylo nařízeno například plošné testování ve školách nebo zaměstnání a početně omezena účast na hromadných akcích. Umožnil také pracovní karanténu nebo pravidla testování pro návštěvy ve zdravotnických zařízeních a pobytových zařízeních sociální péče.

Další platná protiepidemická opatření vycházejí ze zákona o ochraně veřejného zdraví. Podle něj bylo zavedeno nošení ochrany dýchacích cest nebo povinnost pořadatelů hlásit hromadné akce nad 1000 účastníků hygienickým stanicím. Ve zdravotnictví umožnil používání elektronických žádanek nebo fungování online dispečinku lůžkové péče, pro laboratoře a nemocnice zavedl povinnost hlásit data o pozitivně testovaných do Informačního systému infekčních nemocí (ISIN). Upravuje také povinnost cestujících při vstupu do země a kontroly na letištích.