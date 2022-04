Válek: Podzimní vlna koronaviru určitě bude, připravujeme léky i vakcíny

Praha - Podzimní vlna epidemie covidu-19 podle ministra Vlastimila Válka (TOP 09) určitě bude, není jenom jasné, jaké se budou šířit mutace nebo jejich kombinace. Na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že mu vláda dala pověření jednat o dalších lécích a vakcínách pro tuto podzimní vlnu. Kritizoval jejich výrobce, že chtěli zaplatit vakcíny na několik let dopředu. Připustil ale, že Česko díky společné objednávce EU získalo látky dříve a za výhodnou cenu.

"Chování některých firem není úplně standardní," řekl na dotaz ČTK ohledně bodu z programu vlády, který se týkal nákupu antivirového léku na covid-19 paxlovid. Už začátkem ledna ministr oznamoval, že smlouva s jeho výrobcem, firmou Pfizer, je prakticky hotová a čeká se jen na její schválení. Česko mělo podle něj na 50.000 dávek tohoto léku doporučovaného i Světovou zdravotnickou organizací (WHO) připravenu miliardu korun.

"Standardním způsobem dodávání jakéhokoliv léku do doby, než se objevil covid, jakékoliv vakcíny bylo, že distributor tento lék nakoupil a byl zaplacen poté, co byl dodán do zdravotnického zařízení, a pouze tehdy, když byl spotřebován," řekl k tomu dnes Válek.

Podle něj se státy v době covidu-19 musely naučit platit i s několikaletým předstihem, protože firmy na tom trvaly. "Je potřeba zdůraznit, že jsme se dostali k vakcínám proti covidu, a je to zásluha především Evropské unie, (...) jejichž cena je opravdu velmi nízká," dodal Válek. Zároveň byly dostupné brzy i pro menší země, jako je Česko.

Podle Válka je jisté, že na podzim přijde další vlna epidemie. "Připravujeme se i na to, abychom měli dostatek vakcín a léků na podzim. Otázka je, jaká mutace nebo jaká kombinace mutací to bude," dodal. Vláda ho proto pověřila zahájit v rámci Evropské unie diskusi o nákupu léku paxlovid pro podzimní měsíce. Vyjednávat má i o vakcíně od firmy Moderna.

Ta patří mezi nejdražší očkovací látky proti covidu-19, které si Česko objednávalo. Jedna dávka očkovací látky stojí asi 550 korun, látka od Pfizer/BioNTech je o 50 korun levnější. Moderna dosud tvořila podle dat o očkování zhruba devět procent všech podaných dávek, aplikovalo se jich necelých 1,6 milionu. Většina očkovacích látek, téměř 83 procent, aplikovaných od prosince 2020 bylo od firmy Pfizer/BioNTech.

"Dostal jsem pověření, abych dál vyjednával o tom, jestli vakcínu nakoupíme nebo nenakoupíme," dodal Válek. Rozhodovat se chce i podle toho, jestli firma bude dodávat nový typ vakcíny uzpůsobený na variantu omikron, která se šíří v současné době.