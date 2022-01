Válek: Nikdo se nemusí bát sankcí kvůli vyhlášce o očkování proti covidu

Praha - Nikdo se podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) nemusí bát sankcí vyplývajících z vyhlášky kvůli povinnému očkování proti covidu-19. Její platnost vláda zruší, bude upravena, řekl dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. V březnu či dubnu pak chce představit nový systém, který by nastavil standardizovanou péči a pravidelné očkování proti covidu-19 podobné každoročnímu očkování proti chřipce.

"Do konce ledna proběhne diskuse na vládě, jaká má být verze té vyhlášky. Do půlky února předložíme tu vyhlášku novelizovanou, aby byla v jiném znění a reflektovala omikron," uvedl Válek. Už teď podle něj zhruba ví, jaké změny v ní musí nastat. "A platnost této vyhlášky zrušíme," dodal.

Podle stávajícího znění již platné vyhlášky by museli mít dokončené očkování do konce února lidé nad 60 let a vybrané profese jako zdravotníci, policisté nebo hasiči. Při odstupu 21 dní mezi dávkami vakcíny by první museli dostat nejpozději v prvním únorovém týdnu. "Můžu ujistit každého, že v žádném případě se nemusí bát sankcí, které by vyplývaly z této vyhlášky," doplnil ministr. Už dříve uvedl, že nesouhlasí s povinností nařízenou podle věku a pro profese chtěl nechat rozhodnout jejich zástupce.

Podle Válka bude vyhláška reagovat i na nové vakcíny. "Doufám, že po příští vládě podám jasnou informaci na tiskové konferenci, jak se lidé budou moci předregistrovat k očkování tou novou vakcínou," řekl. Válek neřekl, o jakou vakcínu jde. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ale před svým odchodem avizoval, že v lednu dorazí vakcíny Novavax, jejichž část se vyrábí i v Česku.

S odborníky, kteří ministrovi radí, a praktickými lékaři, se Válek dohodl, že v březnu či dubnu představí systém standardizované péče včetně očkování, který bude obdobný jako u chřipky. "Očkování je ochrana proti závažnému průběhu nemoci. Očkování u respiračních chorob musí předcházet té vlně, kterou ta respirační choroba přichází, to znamená podzimní a jarní vlně," sdělil.

Chce také sjednotit pravidla ohledně očkování mezi evropskými zeměmi, v tom smyslu nahrál i své stanovisko v rámci předsednictví EU pro francouzského ministra zdravotnictví. "Chtěl bych, abychom diskutovali o sjednocení těch pravidel a jednotné strategii, aby nebyly rozdíly v Evropské unii," řekl.