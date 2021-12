Válek má ve středu na vládu přinést sadu protiepidemických opatření

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) má ve středu na jednání vlády přinést konkrétní sadu protiepidemických opatření, která budou platit i pro konec letošního roku. Po jednání Ústředního krizového štábu (ÚKŠ) to řekl jeho předseda a ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Připomněl, že konec nouzového stavu neznamená, že by v Česku všechna opatření proti šíření nemoci covid-19 přestala platit. Nouzový stav skončí 25. prosince, nová vláda ho neplánuje prodlužovat.

"Ústřední krizový štáb dal úkol ministru zdravotnictví, a to, aby ve středu na vládě pan ministr Válek přišel s konkrétní sadou opatření, která by měla platit i letos do konce roku, abychom už ve středu rozhodli a ve srozumitelné formě lidem, podnikatelům, veřejnosti, České republice vysvětlili, v jakém režimu a v jakých pravidlech se bude odehrávat konec roku v České republice, co všechno bude možné, co možné nebude," řekl Rakušan. Konkrétní podobu opatření Rakušan upřesnit nechtěl, v úterý podle něj projdou legislativní supervizí, aby obstála u případných soudních sporů.

Vláda chce mít podle ministra epidemickou situaci pod kontrolou. "My už teď řešíme to úplně nejpotřebnější - co může pomoci v boji proti mutaci omikron. To úplně nejpotřebnější je rychlé proočkování třetí posilovací vakcínou," uvedl Rakušan. Do očkování proti koronaviru by se podle něj měli více zapojit praktičtí lékaři.

Konec nouzového stavu podle Rakušana neznamená konec protiepidemických opatření. "Máme tady pandemický zákon a pan ministr Válek ve středu přijde s některými opatřeními, která právě na to potenciální nebezpečí, které nás čeká, budou reagovat," prohlásil ministr. Dodal, že vláda už například rozhodla, aby ministr školství Petr Gazdík (STAN) a Správa státních hmotných rezerv zajistili nákup testů pro testování ve školách v lednu a únoru příštího roku.

Minulá vláda kvůli sílící epidemii vyhlásila od půlnoci na pátek 26. listopadu nouzový stav, na který kabinet navázal nová plošná protiepidemická opatření. Zakázal vánoční trhy, mezi 22:00 a 05:00 musejí být uzavřené restaurace, bary či kluby a na kulturní, sportovní a vzdělávací akce může maximálně 1000 sedících lidí.

Vláda ve středu projedná provozní změny ve fungování krizového štábu

Rakušan předloží ve středu vládě návrh na rychlé provozní změny ve fungování ÚKŠ. Zahrnuje i rozpuštění vládní rady pro zdravotní rizika, řekl Rakušan novinářům poté, co dnes poprvé štábu předsedal. Nadále se naopak počítá s fungováním integrovaného centrálního řídicího týmu, který bude pracovním orgánem ÚKŠ.

Rakušan řekl, že krizový štáb bude pod jeho vedením fungovat jinak a jednodušeji. V systému krizového řízení epidemie covidu-19 podle něj byly dosud duplicity. Za vlády premiéra Andreje Babiše (ANO) totiž vedle štábu řízeného vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) vznikaly struktury, které do pyramidy krizového řízení nepatřily. "Mnohokrát tu byly duplicity a na vládu směřovala opatření ze dvou směrů," dodal. Začala proto příprava úpravy statutu ÚKŠ, řekl Rakušan. "Jedna část je rychlá, aktuální, provozní, což chci už ve středu předložit vládě, druhá je dlouhodobější revize statutu, která bude déle trvat," uvedl. Reforma zahrnuje zrušení vládní rady pro zdravotní rizika. "Byť v ní pracovali kvalitní lidé, vychylovala systém rozhodování," vysvětlil Rakušan. Scházet se naopak budou ministři, jejichž resortů se nějak dotýkají covidová opatření. "Rada pro zdravotní rizika z velké části nebyla politický orgán, toto je politický orgán, kde zasedají lidé, kteří mají politickou odpovědnost," uvedl Rakušan. Skupina se dnes poprvé sešla před jednáním krizového štábu, formálně se stane součástí krizového řízení tak, že bude pracovní skupinou Bezpečnostní rady státu (BRS).