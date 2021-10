Válek kritizoval zpoždění testů ve školách, Vojtěch to projedná s MŠMT

Praha - Místopředseda TOP 09 Vlastimil Válek kritizoval, že o okresech, kde se budou děti testovat ve školách, se rozhoduje podle týden starých dat o incidenci. Řekl to dnes v pořadu Otázky Václava Moravce České televize. V pondělí 1. listopadu se bude testovat v okresech, které dosáhly minulou osobu 300 případů na 100.000 obyvatel za týden. Dalších více než 20 hranici překročilo tuto sobotu. Testovat se tam bude ale až v druhém kole v pondělí 8. listopadu. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) byla pravidla nastavená při jednáním s ministerstvem školství, zrychlení s ním probere. Testování neočkovaných žáků na covid se zřejmě rozšíří o dalších více než 20 okresů.

"Podle křivky vývoje epidemie v okrese dokážeme předpovídat, které okresy se tam za týden dostanou," řekl Válek. Ministerstvo školství ale podle Vojtěch deklarovalo, že na přípravu testování včetně rozvezení testů do škol potřebuje týden. Podle Válka kraje nabídly, že jejich hasiči rozvezou testy za 24 hodin.

Vojtěch také doplnil, že k dispozici pro testování ve školách je v současné době 2,6 milionu antigenních testů z těch, které byly nakoupené pro testování na začátku roku. Podle bývalého ministra zdravotnictví a současného ředitele FN Motol Miloslava Ludvíka (ČSSD) je testování ve školách problematické, protože vliv nákazu koronavirem na děti není příliš velký.

Sám by se soustředil hlavně na neočkované seniory, kteří v důsledku nejvíc plní lůžka v nemocnicích. "Komu je nad 65 let a je nenaočkovaným, tak tomu bych doporučil, aby si sbalil kartáček a pyžamo a počítal s tím, že může Vánoce strávit na kyslíku," uvedl. Lidí v tomto věku, kteří nedostali vakcínu a nemoc ani prokazatelně neprodělali, je podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) asi 400.000.

Toto pondělí se budou testovat žáci na Českobudějovicku, Prachaticku, Přerovsku, Prostějovsku, Opavsku, Karvinsku, v okrese Brno-venkov a v Ostravě. Kritérium více než 300 nových případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel podle aktuálních dat splňuje 31 ze 77 okresů.

Testování neočkovaných žáků na covid se zřejmě rozšíří o další okresy

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová navrhuje, aby se 8. a 15. listopadu testovali na covid-19 neočkovaní žáci v dalších více než 20 okresech. Má mezi nimi být i Praha, Brno a Plzeň. Svrčinová to dnes řekla Českému rozhlasu-<a href="https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/pavla-svrcinova-koronavirus-nakazena-data-opatreni-lockdown_2110311127_dok">Radiožurnálu</a>. První vlna testování neočkovaných žáků je naplánovaná na 1. listopadu v osmi okresech s nejhorší epidemickou situací.

Toto pondělí se budou testovat žáci na Českobudějovicku, Prachaticku, Přerovsku, Prostějovsku, Opavsku, Karvinsku, v okrese Brno-venkov a v Ostravě. Kritérium více než 300 nových případů covidu v přepočtu na 100.000 obyvatel, které pro testování stanovily resorty zdravotnictví a školství, ale podle aktuálních dat splňuje 31 okresů.

V dalších dvou vlnách testování 8. a 15. listopadu by proto měl počet regionů výrazně stoupnout. "Už jsme avizovali ministerstvu školství a Ústřednímu krizovému štábu, do kterých okresů by se rozšířilo testování 8. a 15. listopadu. Jedná se o více než 20 okresů," řekla dnes Svrčinová Radiožurnálu.

V Čechách by se podle hlavní hygieničky mělo testování žáků rozšířit o hlavní město Prahu a středočeské okresy Praha-východ, Praha-západ, Beroun a Kolín. Neočkovaní žáci by měli podstupovat test na nový typ koronaviru také na Strakonicku, Českokrumlovsku, Domažlicku, v Plzni, na Rokycansku a také v okresech Klatovy, Louny a Jihlava. "Z moravských okresů je to ještě Blansko, Brno-město, Vyškov, Olomouc, Šumperk, Vsetín, Kroměříž, Zlín, Nový Jičín a Frýdek-Místek," dodala Svrčinová.

O plošném testování hlavní hygienička neuvažuje. Smysl má podle ní testovat pouze tam, kde je incidence vyšší. "Pořád ještě nám zůstává několik okresů a krajů, kde ta incidence tak vysoká není," řekla Svrčinová Radiožurnálu. Poměrně klidná epidemická situace je podle ní na severozápadě Česka.

V 31 ze 77 českých okresů bylo za posledních sedm dní potvrzeno více než 300 nových případů nákazy covidem-19 na 100.000 obyvatel. V první desítce regionů s nejvyšším incidenčním číslem dominují okresy z Moravy, Slezska a jižních Čech. Vůbec nejhorší epidemická situace je na Prostějovsku s více než 650 případy. Vyplývá to z otevřených dat ministerstva zdravotnictví platných k této sobotě.