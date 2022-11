Válek konkrétní návrh nadstandardů ve zdravotnictví nyní nepřipravuje

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) uvedl, že konkrétní návrh nadstandardů ve zdravotnictví nyní nepřipravuje. Svým příspěvkem na toto téma na sobotní programové konferenci TOP 09 chtěl vyvolat diskusi ve straně, sdělila TOP 09 v dnešní tiskové zprávě. K případnému zavedení nadstandardů se postavili rezervovaně politici koaličních ODS a STAN. Odmítly je opoziční hnutí ANO a zdravotnické odbory.

"V případě mého příspěvku na programové konferenci TOP 09 ohledně nadstandardů ve zdravotnictví šlo pouze o vyvolání stranické diskuze, nikoliv o konkrétní návrh k realizaci. Žádný takový konkrétní návrh v tuto chvíli připravován není,“ uvedl Válek prostřednictvím tiskové zprávy.

Novelu zákona, která umožnila dělit zdravotní péči na standard a nadstandard a kterou prosadil někdejší ministr zdravotnictví TOP 09 Leoš Heger, zrušil před zhruba devíti lety Ústavní soud. Byly uvedeny jen ve vyhlášce. Norma umožňovala rozdělení péče na "základní" a "ekonomicky náročnější". Pojišťovny hradily levnější variantu, rozdíl v nákladech platil pacient.

"Chtěl bych zákon vrátit do hry," řekl na sobotní stranické konferenci Válek, který mluvil o možnosti připojištění nadstandardu. Ministr zároveň podotkl, že ve zdravotnictví neexistuje nic, kde by nadstandard nevedl ke zvýšení kvality péče. "Ve chvíli, kdy řekneme, že jsou nadstandardy, říkáme, že prostě budou dvě skupiny kvality péče," řekl Válek. Zdůraznil, že není možné říkat, že jde o asociální záležitost. Pokud nyní stát tvrdí, že bezdomovec má v současnosti stejnou péči jako miliardář, je to podle ministra absurdní.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová následně uvedla, že jde o dlouhodobou stranickou prioritu. Řekla, že je potřeba se zaměřit i na udržitelnost zdravotnictví, což souvisí s udržitelností rozpočtu. Podotkla, že podle Válkova odůvodnění to přinese zkvalitnění pro všechny. Zdůraznila, že je ale potřeba nadstandardy dobře vysvětlit veřejnosti. "Ale zároveň je to jedna z těch věcí, které bychom měli začít řešit," dodala.

Odbory nesouhlasí se zavedením nadstandardů ve zdravotnictví

Zdravotnické a sociální odbory nesouhlasí se zavedením nadstandardů ve zdravotnictví, které by omezily rozsah hrazené péče. O jejich vrácení do hry mluvil na sobotní programové konferenci TOP 09 ministr Vlastimil Válek. Odbory na rozdíl od ministra tvrdí, že návrh je asociální, a za demagogické označily v dnešní tiskové zprávě tvrzení, že nadstandardy by přinesly zkvalitnění péče pro všechny pacienty.

Je velmi bezohledné přijít s návrhem v nynější ekonomické krizi, kdy se mnoho lidí obává o svoji budoucnost a kdy strmě roste počet lidí, kteří už se propadají do chudoby a pro které je problém vyjít s penězi, uvedl Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče ČR.

Připomněl, že kabinet letos prosadil odebrání zhruba 14 miliard korun ze zdravotnictví snížením plateb za takzvané státní pojištěnce na loňskou úroveň. "Sobotní vyjádření politiků TOP 09 vedou k vážnému podezření, že současná vládní koalice úmyslně vytvořila ve zdravotnictví krizi, aby ji nyní mohla řešit zredukováním péče hrazené ze zdravotního pojištění a ponecháním kvalitnější péče pouze pro ty, kteří si budou moci platit připojištění," stojí v tiskové zprávě odborů.

"V souvislosti se současnou vládou se často uvádí, že ji občané zvolili proto, že si přáli změnu. Ale opravdu si voliči vládních stran přáli změnu našeho zdravotního systému a rozdělení zdravotní péče na kvalitnější péči jen pro bohaté a horší péči pro ty, kteří nebudou mít na připojištění?“ citoval odborový svaz v tiskové zprávě svou předsedkyni Dagmar Žitníkovou. Poukázala také na to, že peníze z připojištění by nepřicházely do zdravotnictví, ale do zdravotních pojišťoven. "Do zdravotnictví by se dostaly teprve tehdy, až dojde k pojistné události a až ji pojišťovna bude ochotna proplatit," dodala Žitníková.

Politici ODS a STAN se staví k nadstandardům rezervovaně

Politici koaličních ODS a STAN se staví rezervovaně k případnému zavedení nadstandardů ve zdravotnictví. Ministr kultury Martin Baxa (ODS) v dnešní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News zdůraznil, že dostupnou kvalitní péči musí dostat všichni lidé, kteří odvádějí zdravotní pojištění. Podle poslance hnutí STAN Ondřeje Lochmana nesmí nastat snížení kvality u standardní péče. Opoziční hnutí ANO podle poslance Martina Kolovratníka se zavedením nadstandardů jednoznačně nesouhlasí.

Baxa poukázal na to, že jde o návrh, který přednesl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) na programové konferenci své strany. "Základním principem, který naše vláda striktně dodržuje, je ten, že se musí dostat dostupná kvalitní peče všem občanům, nebo všem těm, kteří platí zdravotní pojištění. To je přece naprosto nezpochybnitelné," zdůraznil ministr kultury.

Debata je podle Baxy možná o zavedení možnosti dobrovolného doplňkového připojištění, což je v programu kabinetu. "Rozhodně nesměřujeme v žádném případě k tomu, aby docházelo ke snižování velice dobrého standardu českého zdravotnictví, dodal.

Rovněž Lochman řekl, že rozhodně nesmí nastat snížení podle něho vysoké kvality u standardní péče. "Můžeme se o tom bavit, ale zatím bychom k tomu byli velmi opatrní," podotkl k nadstandardům.

Kolovratník míní, že rizikem je i možný přesun dobře placených výkonů z veřejných nemocnic do soukromých zařízení, a tedy úniky peněz ze systému. "Vždycky budeme proti, takovou věc nikdy nemůžeme podpořit," řekl.

Někdejší sociálnědemokratický premiér Vladimír Špidla pokládá Válkův návrh za katastrofu. Rozdělil by podle Špidly zdravotnictví "podle peněženky" a standard by byl "zoufale slabý". "Chcete-li to řešit připojištěním, do připojišťovacích částí se musí vložit dostatek výkonů. Systém vysaje všeobecné zdravotní pojištění, tak jak je dnes, a přesune to ve prospěch lidí, kteří mají peníze," uvedl.

Baxa se dnes v televizní debatě také vyslovil proti zavedení školného na vysokých školách, což je jedno ze tří desítek návrhů Národní ekonomické rady vlády pro ozdravení veřejných financí. Řekl, že s takovým návrhem "bytostně nesouhlasí", poukázal na to, že část studia nad stanovenou časovou hranici už zpoplatněná je. Rovněž Lochman uvedl, že hnutí STAN by se za zvýšení poplatků nepostavilo.