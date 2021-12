Válek: Do jara by všichni očkovaní proti covidu měli mít posilující dávku

Praha - Do jara příštího roku, kdy může hrozit další vlna epidemie covidu-19, by měli mít všichni očkovaní třetí posilující dávku. Stát by měl také předobjednat léky, které pravděpodobně budou v tu dobu dostupné, a zajistit plošnou dostupnost PCR testů. Je potřeba nastavit systém tak, aby fungoval i v dalších sezonách, protože covid má stejně jako jiné respirační viry sezonní výskyt. V rozhovoru s ČTK to řekl budoucí ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) v nové vládě koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN).

Válek na dotaz, jak se chce připravit na případné další vlny epidemie covidu, řekl, že je potřeba se připravit už na jarní měsíce. "Na jaře musíme být nachystaní na to, že se objeví nové vakcíny. Musíme je mít dostatečně přeobjednané a musíme mít předobjednané nové léky, které se pravděpodobně objeví. Musíme mít nachystaný systém očkování tak, abychom do jara nevstupovali s nikým, kdo nemá třetí dávku," uvedl.

Podle Válka by bylo dobré, aby očkování proti covidu bylo načasované podobně jako vakcinace proti chřipce. "Aby hladina protilátek vrcholila ve chvíli, kdy nálož je nejvyšší a virus je nejagresivnější," poznamenal.

Chce rovněž, aby PCR testy byly plošně a včas dostupné a pacienti o tom byli dostatečně informováni. Pokud nebudou dostupné přesnější PCR testy, jsou podle něho alternativou i antigenní testy.

"Toto musím nějak naladit, protože bez toho bude systém pořád podléhat stejným výkyvům a stejným změnám. Pořád budu hasit požáry, aniž bych se snažit zabránit tomu, aby vznikaly," konstatoval.

Připomněl, že stejně jako jiná onemocnění dýchacích cest má i covid sezonní výskyt. "Nezmizel v létě, akorát se nechoval tak agresivně," řekl budoucí ministr. Pokud se podle Válka podaří nastavit opatření na jarní vlnu, měla by fungovat i na další podzimní. Podle Válka končící vláda letos v létě opět podcenila přípravu na podzimní vlnu.

Budoucí koalice už dříve představila plán střednědobých a dlouhodobých opatření pro boj s epidemií covidu. Zahrnuje mimo jiné posílení očkovacích kapacit, dostatečné zásoby antigenních testů ve státních rezervách či zkrácení platnosti očkovacích certifikátů, o kterém nynější ministerstvo zdravotnictví tento týden rozhodlo. Navrhovaná opatření jsou podle Válka variantní a budoucí vláda bude hledat tu variantu, která bude realizovatelná a financovatelná. "Priority byly vždycky dané, akorát v tom nesmí být chaos. Musí v tom být systém, pořádek, řád," dodal.

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek rozhodlo, že platnost očkovacích certifikátů se od ledna zkrátí na devět měsíců. Všichni očkovaní tedy budou muset jít do devíti měsíců od poslední dávky na přeočkování. V prosinci a lednu bude mít nárok na posilující dávku asi 1,5 milionu lidí.