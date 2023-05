Válek chce, aby novela zákona o léčivech platila od října

Praha - Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) chce, aby novela zákona o léčivech, která farmaceutickým firmám ukládá povinnost mít dvouměsíční skladové zásoby léků, vstoupila v platnost letos v říjnu. Válek to dnes řekl v České televizi v debatním pořadu Otázky Václava Moravce. Ministr zároveň řekl, že bude chtít rozšířit seznam léků bez doplatku. V rámci připravovaného vládního konsolidačního balíčku, který má pomoci snížit deficit státního rozpočtu, bude požadovat, aby byly do nejnižší daňové sazby zahrnuty všechny zdravotnické a léčivé prostředky, které jsou na seznamu Státního úřadu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Válek již dříve avizoval, že v souvislosti s nedostatkem některých léků na trhu předloží novelu zákona o léčivech. Dává povinnost výrobcům držet měsíční až dvouměsíční zásobu léků, lékárnám pak povinnost informovat úřady o svých zásobách a rizicích nedostatku nějakého léku. Válek dnes řekl, že bude chtít novelu projednat v Parlamentu ve zrychleném čtení tak, aby vstoupila v platnost v říjnu.

Připustil, že na podzim se může situace s nedostatkem léků opět zhoršit. Odmítl, že by činil nedostatečné kroky a že by proto měl rezignovat. Prezident České lékárnické komory Aleš Krebs v této souvislosti v pořadu apeloval na to, aby byly farmaceutické firmy státními úřady trestány, když nesplní svou povinnost a nedodají České republice dostatek léků.

Válek také řekl, že do šesti týdnů předloží k odborné diskusi změnu, která by nově definovala kategorie léků. V každé z nich by byl plně hrazený lék. V současné době to tak podle něj není, pacienti si například nemohou pořídit plně hrazený lék na kašel nebo nachlazení. Kategorie by se podle Válka měly změnit do konce roku.

Příští rok pak ministr plánuje otevřít zákon o zdravotních pojišťovnách a zákon o zdravotním pojištění, ve kterých chce fixovat daleko větší odpovědnost pojišťoven, aby pacientovi, který je u nich pojištěný, zajistily péči.

Válek odmítl, že by připravovaný vládní konsolidační balíček vytvořením pouze dvou daňových sazeb zdražil lidem léky. Ty jsou v současné době v nejnižší desetiprocentní sazbě. Vláda chce sjednotit desetiprocentní a patnáctiprocentní sazbu, výši nové sazby zatím nezveřejnila. Podle Válka ale všechny léčivé a zdravotnické prostředky nejsou pouze v nejnižší sazbě, některé jsou v současné době i v nejvyšší jednadvacetiprocentní sazbě. "Budu chtít, aby všechny zdravotnické prostředky, které mohou být, a všechny léky, léčivé prostředky, které jsou na seznamu SÚKL, byly v nejnižší kategorii," řekl. Mohla by se tak snížit cena třeba u jehel a injekčních stříkaček, dodal.