Válek čeká vrchol vlny epidemie omikronu na přelomu ledna a února

Praha - Vlna epidemie koronaviru způsobená variantou omikron bude v Česku podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) vrcholit poslední týden v lednu a první týden v únoru. Už teď se nakažlivější varianta šíří komunitně v některých krajích. Řekl to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády. Ve čtvrtek bude mít jednání s experty ohledně případného zkrácení izolace, karantény a lhůty pro očkování po prodělání nemoci, příští týden to projedná vláda a ministerstvo vydá nová opatření.

"I když se zdánlivě zdá, že se situace s covidem-19 zlepšuje, protože čísla klesají, tak je to klid před bouří, protože omikron se šíří Evropou. Omikron je v České republice. Omikron v některých krajích už je v komunitním šíření a my se na to pečlivě připravujeme," řekl ministr. Očekává velký a rychlý nárůst počtu nakažených.

Vláda podle něj proto urychluje očkování třetími dávkami, které bude od 4. ledna dostupné už pro všechny dospělé po pěti měsících. Data z Dánska a Velké Británie podle něj ukazují, že očkování i na omikron funguje. "Je zřejmé, že třetí dávka chrání dostatečně proti závažnému průběhu onemocnění i v případě mutace omikron," dodal.

Dvakrát týdně se budou kvůli šíření omikronu v příštím roce testovat i školáci a od poloviny ledna se vrátí i testování v zaměstnání, také dvakrát týdně. Výjimky nadále nebudou mít ani očkovaní včetně těch, kteří už dostali i třetí dávku. Právě testování má podle Válka přinést data o tom, jak se omikron v populaci šíří.

Ve čtvrtek večer se Válek sejde se zástupci odborného týmu vedeného vakcinologem Romanem Chlíbkem, který dostal za úkol připravit možnosti pro zkrácení izolace a karantény. "Víme ze současných dat, která jsou ale předběžná, že omikron má pravděpodobně kratší dobu do objevení příznaků, a tím pádem by se mohla dát zkrátit karanténa," uvedl. Zatím jsou připravené tři varianty zkrácení a jeho podmínek.

Zároveň chce upřesnit dobu, po kterou by člověk neměl být očkovaný po prodělání nemoci. Závěry předloží vládě v prvním lednovém týdnu k projednání. Mimořádné opatření pak už vydá ministerstvo, vláda ho schvalovat nemusí.