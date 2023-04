Válek: Běžné dodávky antibiotik se obnoví v první polovině května

Praha - Výpadky některých druhů antibiotik v českých lékárnách budou pokračovat do první poloviny května. Podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) by se pak situace měla stabilizovat, protože výrobci urychlí dodávky naplánované na později a další desítky tisíc balení budou přivezeny z ciziny. Ministr to řekl po dnešním jednání vlády. S výpadky antibiotik a sirupů proti horečce se Česko potýká od loňského podzimu. Hlavním důvodem je podle ministra špatné plánování výrobců, dále vyšší nemocnost nebo výrobní důvody.

"Podařilo se nám zajistit další dodávky léčiv pro letošní sezonu. Dneska jsem už plně přesvědčen, že v první polovině května by se situace měla plně stabilizovat," uvedl Válek. Důvody výpadků jsou podle Válka také na straně dodavatelů účinných látek především z asijských zemí. "Především je to chyba výrobců, kteří absolutně špatně odhadli spotřebu," dodal.

Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro antibiotika ze Státního zdravotního ústavu (SZÚ) Heleny Žemličkové stoupá každoročně jejich spotřeba v době chřipkové epidemie, která obvykle přichází na začátku roku. Na úterním semináři ve Sněmovně uvedla, že na nemoci, jako je chřipka a další virové infekce dýchacích cest, ale antibiotika nezabírají, proto k nárůstu spotřeby není důvod. SZÚ minulý týden informoval, že nemocnost těmito chorobami v ČR už je nízká, zůstávají jen lokální ohniska.

Vláda podle Válka schválila už několikátý mimořádný dovoz antibiotik. "Principiálně jde o dětské antibiotické sirupy, ale i o práškové formy. Jedná se o desítky tisíc balení," řekl. Léky budou běžně hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Válek dodal, že vždy byla dostupná nějaká alternativa účinné látky, byť třeba v jiné lékové formě nebo od jiného výrobce.

Do prázdnin chce Válek do Sněmovny předložit změnu zákona o léčivech, která by výrobcům stanovila povinnost držet u léků zásobu ve výši dvouměsíční obvyklé spotřeby. Farmaceutické firmy jsou podle jejich asociací proti takovému řešení, podle nich může vést ke zdražení léků, protože bude třeba platit nové sklady.