Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Moravská gobelínová manufaktura ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku dokončila restaurování vzácného gobelínu z období kolem roku 1700. Práce nazvaná Armida a Rinaldo pochází z proslulé dílny v belgických Antverpách. Příští týden se vrátí na zámek v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku, kde bude součástí expozice gobelínů, jedné z největších sbírek v České republice. ČTK to dnes řekl ředitel manufaktury Jan Timotej Strýček.

Na obnově gobelínu pracovali zaměstnanci dílny zhruba rok. Zobrazuje výjev z básně Torquata Tassa, jednoho z nejvýznamnějších představitelů italské renesance. "Je to téma z první výpravy křesťanů do Jeruzaléma, aby ho v 11. století osvobodili. On si tu historii malinko obohatil básnicky, kdy vojevůdce Rinaldo měl být zabit královnou či pohanskou kouzelnicí. Ona, když ho spatřila spícího, tak se do něho zamilovala a odvezla ho do zahrady lásky. Jde o scény, které se ve výtvarném umění velmi často opakovaly," uvedl Strýček.

Gobelínu dominuje vyobrazení kočáru letícího vzduchem, který táhnou Pegasové a řídí Amorci. "Armida si odváží na kočáře spícího Rinalda. Kolem je nádherná renesanční zahrada plná květin, vegetace, vodotrysků. Po stránce uměleckořemeslné jde o dokonalou věc," řekl ředitel.

Dílo o rozměrech 330 krát 205 centimetrů je podle něj utkáno technikou, která umožňuje velmi jemné prokreslení figur, výrazu tváří nebo vegetace. "Je tam velké množství červených sytých tónů, které byly barvené korýšem z Indického oceánu. Gobelín byl utkán pro velmi bohatou klientelu, jelikož šlo o drahé barvivo," doplnil Strýček.

Manufaktura ve Valašském Meziříčí se kromě restaurování historických děl zabývá také ručním tkaním klasických gobelínů, koberců a uměleckých tapiserií. Založena byla v roce 1898. Po listopadu 1989 byla více než rok uzavřena, neboť patřila Ústředí uměleckých řemesel a při privatizaci přišla na řadu jako jedno z posledních středisek. Po obnovení činnosti má na svém kontě mimo jiné obnovu řady staletých gobelínů a tapiserií.