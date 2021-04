Valachová: ANO tvoří účelové koalice bez ČSSD, která fakticky nevládne

Praha - Hnutí ANO vytváří podle kandidátky na předsedkyni ČSSD Kateřiny Valachové ve Sněmovně účelové koalice s ODS, KSČM či SPD a vliv sociální demokracie na dění v kabinetu je malý. Pokud se to nezmění, ministři ČSSD budou do voleb ve vládě pouze "dožívat", což nemá smysl, řekla ČTK Valachová v rozhovoru před sjezdem. Delegáty při on-line jednání nechce přesvědčovat abstraktními vizemi, ale nabídkou tvrdé práce.

ČSSD je podle Valachové fyzicky ve vládě, ale nevládne. "ANO vytváří účelové koalice někdy s ODS a komunisty, jindy s komunisty a SPD, ale náš vliv na dění ve vládě je poslední rok, nebo spíše od loňského léta, velmi malý," řekla ČTK poslankyně a bývalá ministryně školství. Pokud se to nezmění, setrvání v ministerských křeslech by pro sociální demokraty znamenalo jen dožívání ve funkcích. "To nemá smysl. Jsme ve vládě, abychom vládli," dodala.

"Můj plán je být předsedkyní. To bude plně záležet na delegátech sjezdu," řekla Valachová na dotaz, zda by v případě neúspěchu v hlasování o předsedovi stála o jiné místo ve vedení. Jako nejbližší spolupracovníky by chtěla mít všech více než 11.000 členů ČSSD. "Aby byli mým týmem. Máme společně šest měsíců na to, abychom znovu zvedli hlavu a řekli této zemi jasně, že jsme tady znovu v plné síle, že zase cítíme svoje kořeny a že jsme se poučili z minulých let těch špatných kompromisů," uvedla.

Členové i příznivci by podle ní měli dostat zásadně větší možnost mluvit hlasováním přímo do směřování strany. "Pokud jde o konkrétní výběr lidí (do vedení), to je zcela a plně na delegátech sjezdu. Najít pro zvolené místopředsedy portfolio na míru a stmelit je do jednoho týmu spojeného s členy strany a lidmi – to je práce pro předsedkyni strany," prohlásila.

ČSSD by podle Valachové měla být otevřenou stranou, která přitahuje silné osobnosti. "Mělo by jít o sociální demokraty srdcem a rozumem, i když ne s členskou legitimací," uvedla. ČSSD by neměla posilovat sebevědomí "nejrůznějšími sňatky", řekla k vyjednávání o volební koalici se Zelenými. "Pro většinu členů a naše voliče koalice se Zelenými nedává moc smysl. Sociální demokracie má dostatečně silný vlastní 'zelený' proud," vysvětlila.

Strana bude nové vedení volit v pátek a sobotu, Valachová chce delegáty oslovit konkrétním slibem tvrdé práce. "Nabídnu jim také hrdost na to, kým jsme. Že jsme sociální demokracie, strana zaměstnanců, živnostníků, drobných podnikatelů, strana, která tady alespoň v časech, kdy se držela pevně vlastních kořenů, vždy byla pro seniory a mladé lidi," uvedla. Její program by se vrátil ke kořenům a hlavním myšlenkám strany.

Těmi jsou podle ní svoboda, spravedlnost, solidarita. "Lze dělat kompromisy, ale nesmíme uhnout od ochrany zájmů všech zaměstnanců i drobných živnostníků. Nesmíme se spokojit s nerovností, která dává přednost velkým korporacím a nejbohatším lidem," řekla. Valachová dodala, že chce také investovat do mladých lidí a vzdělání všech generací, lepší úrovně života seniorů i mladých.