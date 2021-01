Vakcíny proti covidu-19 dorazilo do ČR přes 257.000 dávek

Praha - Vakcíny proti covidu-19 se do ČR dodalo zatím zhruba 257.000 dávek, další dorazí ještě do konce týdne. Mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová dnes na dotaz ČTK sdělila, že do distribučních center firma Pfizer/BioNTech dodala 255 plat s lahvičkami vakcíny. Při přepočítání na pět dávek z lahvičky tak jde o 248.625 dávek, při šesti až o maximálně 298.350 dávek. Od druhého pro EU schváleného výrobce bylo dovezeno 8400 dávek. Druhá část lednové dodávky této firmy dorazí ještě tento týden, uvedla v pondělí Peterová.

První očkovací látka dorazila do ČR přesně před měsícem, v sobotu 26. prosince. Očkováno bylo od neděle 27. prosince podle dat z webu ministerstva zdravotnictví z dnešního rána přes 207.000 lidí. Druhou dávku, která je u obou v současné době schválených vakcín třeba pro maximální ochranu, dostalo přes 13.800 lidí. Největší podíl z očkovaných tvoří zdravotníci, kterých je podle České lékařské komory přes 104.000. Více než čtvrtina dávek, asi 54.700, byla podána lidem starším 80 let.

Celá Evropa se v současné době potýká s nedostatkem očkovací látky. Výrobce Pfizer/BioNTech od minulého týdne do poloviny února snížil dodávky, aby mohl navýšit své výrobní kapacity. Pro ČR to podle pátečního vyjádření ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) znamená snížení zhruba o 20 procent. Česko ale, díky povolení využívání šesti dávek z jedné lahvičky místo původních pěti, může naočkovat původně plánovaný počet dávek. Od poloviny února má výrobce dodávky vyrovnat a v příštích měsících slíbil ještě navýšit.

Do konce ledna má dorazit do ČR také ještě zbývajících asi 11.600 dávek vakcíny od firmy Moderna. Lednovou dodávku firma ponížila na čtvrtinu, v únoru ale podle Blatného přislíbila dodat místo avizovaných 80.000 dávek 110.000.

V pátek se očekává jednání Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) ohledně žádosti o udělení podmínečné registrace pro třetího výrobce, firmu AstraZeneca, na které se podílela také Oxfordská univerzita. Podle ministra se dá očekávat, že by pak první dávky mohly být v ČR za dva až tři týdny. Také tato firma ale avizovala, že první dodávky omezí. Důvodem má být úprava očkovací látky tak, aby lépe fungovala i na nové mutace kornaviru. Česko mělo už v únoru dostat 200.000 dávek této vakcíny, podle Blatného ale budou při schválení až v polovině měsíce také adekvátně sníženy.

Počty plánovaných a dodaných dávek očkovací látky proti covidu-19:

CELKEM Pfizer/BioNTech** Moderna AstraZeneca Curevac Johnson & Johnson Leden 2021 357.975 277.875 80.000/20.000*** Reálně dodaných 257.025

(do 26. ledna)*

248.625

(do 26. ledna)*

8400 (do 26. ledna)Únor 2021649.750640.75980.000/110.000***200.000Březen 2021906.075426.07580.000400.000Duben 20211,465.000480.000278.000500.00022.000185.000Květen 20211,865.000480.000278.000900.00022.000185.000Červen 20211,365.000480.000278.000400.00022.000185.000Druhé pololetí 20214,776.0001,500.000834.000600.000393.0001,449.000Rok 2022528.000zdroj: Strategie očkování proti covidu-19

*včetně dodávky v prosinci 2020

**původně plánované využití pěti dávek z lahvičky

***nově oznámené navýšení dodávek