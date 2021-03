Vakcíny Pfizer mohou podle Babiše vyrovnat nerovnosti v dodávkách

Praha - Vakcíny Pfizer/BioNTech z urychlené dodávky deseti milionů dávek by se podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měly použít na vyrovnání nerovností v distribuci mezi státy Evropské unie. Novinářům to řekl ve svém komentáři ke čtvrtečnímu summitu EU. Babiš ocenil přístup předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové i šéfa Evropské rady Charlese Michela k tématu. Problém nerovnoměrných dodávek se musí vyřešit, EU musí pomoci státům, které jsou na tom nejhůř, dodal.

Lídři unijních zemí ve čtvrtek spor okolo dorovnání nerovnoměrné distribuce vakcín nevyřešili. O změnu usiluje Rakousko podporované Českem, Chorvatskem či Slovinskem. Někteří lídři v čele s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem chtějí přehodnotit současný distribuční klíč a jako kompenzaci získat větší podíl z urychlené dodávky deseti milionů dávek vakcíny od firem Pfizer/BioNTech. S tím však nesouhlasili další státníci, zejména německá kancléřka Angela Merkelová.

Babiš novinářům řekl, že unijní státy budou mít v červenci k dispozici 500 milionů dávek vakcín. "Ale pokud by tento systém pokračoval, jak je nyní. Některé státy budou mít k dispozici dávky pro 90 procent obyvatel a jiné pro 40 procent, a to je nepřijatelné," řekl. Podařilo se podle něj vyjednat příslib, že nerovnoměrnou distribuci je nutné vyřešit. Považuje to za velký úspěch.

Ve společném prohlášení lídři unijních zemí podpořili systém rozdělování vakcín podle počtu obyvatel. Zároveň pověřili velvyslance členských zemí, aby se otázkou možného nového rozdělení zmíněné dodávky od Pfizeru "v duchu solidarity" zabývali. "Nakonec jsme se shodli, že těchto deset milionů dávek využijeme na vyrovnání počtu skutečně dodávaných vakcín, bude se jednat na úrovni velvyslanců," doplnil Babiš.

Rychlost dodávek vakcíny je podle českého premiéra nutné řešit obecně, lídři byli kritičtí také k exportu vakcín z EU. Prezidenti a premiéři se shodli, že EU bude využívat systém kontrol vývozu, který umožňuje zakázat export vakcín od firem, jež nedodávají unii slíbené množství dávek. Jeho cílem je zejména společnost AstraZeneca, která EU v prvním čtvrtletí dodá necelou třetinu z původně plánovaných téměř 100 milionů.

Dodávky firmy AstraZeneca označil Babiš za nepřijatelné. "Předpoklad na další kvartál není o nic lepší," řekl. Místo 180 milionů dávek vakcín podle něj společnost dodá jen 70 milionů kusů. Výrobce ruské vakcíny Sputnik V je podle informací EK připravený dodávat do EU od třetího čtvrtletí asi 50 milionů dávek za čtyři měsíce. "Výrobce hledá produkční kapacitu mimo Rusko," doplnil. Využití této vakcíny zatím unijní orgány neschválily.