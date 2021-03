Vakcíny nejsou v EU rozdělované spravedlivě,říká rakouský kancléř

Vídeň/Brusel - Vakcíny proti covidu-19 nejsou v Evropské unii rozdělované spravedlivě podle počtu obyvatel jednotlivých států, jak se členové bloku původně dohodli. Na rychle svolané tiskové konferenci to dnes prohlásil rakouský kancléř Sebastian Kurz s tím, že porovnával údaje z Rakouska s čísly některých dalších členských zemí včetně ČR. Mluvčí Evropské komise k tomu uvedl, že země mohou po vzájemné dohodě upravovat množství původně objednaných vakcín.

Podle Kurze některé členské země zřejmě uzavřely separátní dohody s výrobci vakcín. Rakouský kancléř proto vyzval EU k větší transparentnosti a nápravě současného stavu.

Určité státy podle něj získají dostatečný počet očkovacích látek k imunizaci celého svého obyvatelstva již v květnu, zatímco jiné až koncem léta či na podzim, poznamenal Kurz.

Uvedl například, že Malta obdrží do konce června třikrát více dávek v přepočtu na počet obyvatel než Bulharsko, Chorvatsko pak za stejnou dobu získá dvakrát méně než Nizozemsko.

Vyzval proto k nápravě současného stavu a k větší transparentnosti ohledně distribučního procesu mezi jednotlivými státy.

Evropská komise rozděluje vakcíny ze společných nákupů mezi země podle počtu jejich obyvatel s cílem umožnit všem stejné výchozí podmínky. Mluvčí unijní exekutivy dnes uvedl, že státy nemusejí využít všechny své přidělené dávky.

"Je možné, že na základě diskusí mezi členskými státy je se společností dojednán nový klíč distribuce vakcín," uvedl mluvčí Stefan De Keersmaecker možnou příčinu nerovného rozdělování očkovacích látek. Například Maďarsko nedávno uvedlo, že nehodlá využít své právo na nákup všech vakcín od firmy Moderna, což dává šanci na jejich nákup dalším zemím. Členské země také mohou poskytnout větší podíl ze společných nákupů státům, které jsou v těžké situaci, z čehož v průběhu března těží například Česko, které získalo 100.000 vakcín z navýšené dodávky firem Pfizer a BioNTech.

Separátní smlouvy s výrobci mluvčí komentovat odmítl. Komise se přitom v minulých měsících k některým individuálním kontraktům s firmami dodávajícími celé EU, které uzavřelo například Německo, vyjadřovala kriticky.

Státy by si podle komise měly během prvního čtvrtletí mezi sebe rozdělit okolo 100 milionů dávek schválených vakcín, ve druhém kvartále to pak má být zhruba trojnásobek. Mluvčí EK dnes zopakoval, že toto množství by mělo stačit ke splnění cíle, jímž je naočkovat 70 procent dospělých lidí v EU do konce léta.