Vakcinologové: Prospěch z očkování dětí proti covidu převládá nad riziky

Praha - Prospěch z očkování dětí proti covidu-19 převyšuje rizika nežádoucích účinků. I když je nemoc v dětském věku méně závažná než u dospělých, šest dětí na covid v ČR zemřelo, přes 1000 jich bylo hospitalizováno, zdravotní stav asi 20 vyžadoval umělou plicní ventilaci. Covid také u některých dětí způsobuje závažné multisystémové zánětlivé onemocnění. Uvedla to Česká vakcinologická společnost ve stanovisku, které ČTK poskytl její předseda Roman Chlíbek. Zatím je v ČR dostupná vakcína pro děti od 12 let, je od firem Pfizer/BioNTech.

Do 3. července se onemocnění covid-19 v Česku prokázalo u 180.000 dětí mladších 15 let. "I když je nemoc covid-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni a vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím. Covid-19 způsobuje u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako long covid," uvedla vakcinologická společnost.

Od loňského října do letošního června zdravotníci v ČR u dětí zaznamenali 201 případů mutlisystémového zánětlivého onemocnění, označovaného též PIMS-TS, které souvisí s proděláním covidu. Neevidují žádné úmrtí na tyto komplikace. Epidemie má i nepřímé důsledky na děti související s omezením volnočasových aktivit a distanční výukou.

Vakcinace všech dětí ve věku 12 až 17 let, pro které už je očkování proti covidu-19 dostupné, by podle vakcinologů zabránila asi 3000 případům nemoci covid, 90 hospitalizacím, 25 případům hospitalizací na jednotkách intenzivní péče a jednomu až dvěma úmrtím dětí. Podle četnosti výskytu nežádoucích účinků by se v souvislosti s očkování všech dětí v Česku mohlo naopak objevit asi 16 případů zánětu srdečního svalu či membrány kolem srdce. Zaznamenané případy těchto zánětů ve světě byly podle vakcinologů vzácné a vesměs mírné. Prospěch z očkování tak převyšuje rizika těchto nežádoucích účinků.