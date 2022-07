Vakcinologové doporučují čtvrté očkování proti covidu-19 lidem nad 60 let

Praha - Vakcinologové doporučují čtvrté očkování proti covidu lidem nad 60 let nebo pro osoby od 12 let s oslabenou imunitou, případně zdravotníky, kteří s takovými pacienty pracují. Vhodné je také pro klienty a pracovníky pobytových zařízení sociální péče. Doporučení publikovala Česká vakcinologická společnost České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně na svém webu. Podle ministerstva zdravotnictví by mělo být přeočkování možné v polovině srpna.

"Druhou posilovací dávku doporučujeme aplikovat s odstupem nejméně čtyř měsíců po první posilující dávce vakcíny," uvedla společnost v doporučení. Nechat se podruhé přeočkovat by mělo být podle ní umožněno a plně hrazeno z veřejného zdravotního pojištění všem, kteří budou mít o vakcínu zájem. Pokud člověk covidem-19 onemocněl, je podle vakcinologů možné přeočkování odložit o tři měsíce.

Podle dat o očkování proti covidu-19 má očkování dvěma dávkami téměř 6,9 milionu lidí, tedy zhruba 64 procent populace. Ve věkové skupině nad 65 let, kterou odborníci považují za nejohroženější vážným průběhem nemoci, je proočkovanost zhruba 90 procent.

S přeočkováním lékaři začali v září loňského roku, nejvíc dávek bylo podáno v prosinci loňského a lednu letošního roku. Celkově bylo posilujících dávek aplikováno asi 4,24 milionu. Posilující dávku tak dostalo asi 39 procent celkové populace a 62 procent těch, kteří mají očkování dvěma dávkami.

První posilující dávka je vhodná za pět měsíců po druhé dávce, u osob s oslabeným imunitním systémem po třech měsících. Oslabenou imunitu mohou mít lidé vrozenou, příčinou může být i nákaza virem HIV nebo léčba podávaná onkologickým pacientům.

V současné době se v Evropě i České republice nejvíc šíří subvarianty omikronu. Podle odborníků jsou nakažlivější a navíc proti nákaze méně funguje dosavadní očkování nebo prodělání nemoci. Výrazná je ale stále ochrana vakcinovaných před rizikem úmrtí nebo těžkého průběhu, který by si u nich vyžádal hospitalizaci.

V pracovních dnech minulého týdne bylo pozitivně testováno 1000 až téměř 1300 osob, podle odborníků ale pozitivita diagnostických testů kolem 25 procent ukazuje, že reálně je nakažených výrazně víc. Po zhruba měsíci, kdy bylo v nemocnicích kolem stovky pacientů s covidem-19, jejich počty rostou. Vážně nemocných na JIP nebo plicních ventilátorech jsou ale zatím jednotky.