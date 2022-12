Vakcinolog: Očkování proti covidu-19 bude třeba každoročně, bude kombinované

Praha - Očkování proti covidu-19 bude podle předsedy České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka zřejmě potřeba každý rok před očekávanou sezonou. V roce 2023 by už mohla být dostupná kombinovaná vakcína proti koronaviru a chřipce, řekl na dotaz ČTK. Očkovat se v ČR začalo před dvěma lety 27. prosince, dosud vakcinaci podstoupilo asi 65 procent populace. V současné době se podle mluvčího ministerstva Ondřeje Jakoba vyjednává o rozložení již objednaných dodávek vakcín, které mají do ČR přijít příští rok, do více let.

Do čtvrtka tohoto týdne zdravotníci aplikovali podle dat ministerstva zdravotnictví přes 18,5 milionu dávek covidového očkování. Minimálně jednu má 6,97 milionu obyvatel. Dokončené očkování většinou dvěma dávkami má 64,4 procenta populace. Třetina lidí podstoupila jedno posilující očkování, zhruba sedm procent i druhé. Mezi seniory nad 70 let, kteří byli od začátku epidemie označovaní jako skupina více ohrožená vážným průběhem nebo úmrtím, je očkováno přes 90 procent, polovina má jednu posilující dávku vakcíny, zhruba čtvrtina dvě.

"Proočkovanost určitě není nadprůměrná ve srovnání s vyspělými, spíše západními státy Evropy. Zájem o očkování i přeočkování není takový, jaký bychom čekali, pokud se chceme přirovnávat k západní Evropě," uvedl Chlíbek.

Soustředit se na prevenci, která je pro české zdravotnictví nejlevnější, se podle něj Češi ještě moc nenaučili. "Více než na sebe spoléháme na kvalitní moderní léčbu, raději se necháme léčit, než abychom zodpovědně věřili prevenci, tedy očkování. Na druhou stranu jsme dosáhli historicky nejvyšší proočkovanosti u dobrovolného očkování dospělých," dodal.

Proti chřipce se pro srovnání očkuje jen asi sedm procent lidí každý rok, seniorů zhruba pětina. "Příští podzim by již mohla být k dispozici kombinovaná očkovací látka proti covidu a chřipce, a také proti RSV infekcím," řekl Chlíbek. Právě respirační viry označované jako RSV, které se šíří každoročně přes chřipkovou epidemií, letos ve zvýšené míře zaměstnávají dětské praktické lékaře a pacienti plní dětská oddělení nemocnic.

Počty případů chřipky, které lékaři hlásili Státnímu zdravotnímu ústavu, dosahovaly už před Vánocemi úrovně epidemie, kromě Prahy a Jihočeského kraje, kde byly hraniční. V letech před covidem se chřipka obvykle nejvíc šířila v lednu a únoru, loni a letos díky protiepidemickým opatřením prakticky nebyla. V současné době se objevuje v populaci stále covid-19, viry RSV i chřipka.

"Domnívám se, že bude nezbytné každoroční očkování proti těmto nákazám, vždy před očekávanou sezonou," doplnil Chlíbek. Letos byla poprvé k dispozici pro děti vakcína proti chřipce, která se aplikovala jako sprej do nosu. Chlíbek ale neočekává, že by se tento způsob podání příští rok zásadně rozšířil.

"Slizniční aplikace do nosu je jistě velice vhodná cesta, vakcína se podává přímo na místa, kde virus vstupuje do buněk a začíná se množit. Nicméně tato metoda je již poměrně dlouho známá a přesto se příliš nerozšířila. Je to otázka výroby a skladovatelnosti těchto vakcín," uvedl.