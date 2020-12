Vakcína pro použití v EU by mohla být schválena 29. prosince

Praha - První vakcína proti covidu-19 pro použití v Evropské unii by mohla být schválena 29. prosince. S odkazem na informace Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) to dnes na tiskové konferenci po jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Očkovat by se s ní i v Česku začalo do šesti až osmi týdnů od schválení. Vláda v pondělí přijala vakcinační strategii, podrobnější prováděcí předpis chce mít do Vánoc.

"V České republice jsou definována vakcinační centra tří úrovní. Od velkých nemocnic až po praktické lékaře. Není pravda, že by to všechno mělo záležet jen na praktických lékařích nebo ambulantních specialistech," uvedl Blatný. Do ordinací podle něj bude směřovat až vakcína, která nebude vyžadovat skladování při velmi nízkých teplotách.

Česká republika bude mít stejné vakcíny jako Německo, které podle Blatného nebude moci očkování zahájit 15. prosince, ale až po schválení vakcíny jako ostatní země. Nejdříve podle něj do Česka dorazí vakcína od firmy Pfizer. Česko jí podle dřívějších informací objednalo dávky pro dva miliony lidí. U vakcíny většiny výrobců bude nutné aplikovat dvě dávky asi měsíc po sobě.

"Odhaduje se, že celé proočkování bude trvat zhruba půl až tři čtvrtě roku. Bude to odpovídat i postupnému dodávání vakcín do České republiky," řekl Blatný. Podle vakcinační strategie se počítá s dodávkou očkovací látky pro milion lidí v prvním čtvrtletí roku 2021, ve druhém pro 2,62 milionu lidí, ve třetím pro 2,42 milionu lidí a ve čtvrtém pro 382.000 lidí. Další dávky budou dostupné v roce 2022, Česko je má předběžně objednané od několika dodavatelů. Celkem by mělo být asi pro 6,9 milionu lidí. Zájem má asi 40 procent populace, 20 procent je nerozhodnutých.

Očkování bude hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a bude dobrovolné. Očkovaní lidé by podle vyjádření ministerstva zdravotnictví neměli mít v ČR žádné výhody. Strategie jen počítá s tím, že by nemuseli nastoupit do karantény. Možné je, že některé země umožní očkovaným snadnější cestování.

První budou podle strategie očkováni lidé nad 65 let a mladší nemocní s vážnými chorobami. Jen seniorů je podle poslední statistické ročenky přes 2,13 milionu, tvoří tak pětinu obyvatel republiky. Dříve než ostatní zájemci mají dostat vakcínu také zdravotníci z vybraných oddělení, kteří jsou více ohrožení, poté ostatní zdravotníci, zaměstnanci v sociálních službách a kritické státní infrastruktuře.