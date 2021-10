Vakcína Pfizer/BioNTech by mohla být u praktických lékařů od pondělí

Praha - Od pondělí bude distributor rozvážet do ordinací praktických a dětských lékařů vakcíny proti covidu od Pfizer/BioNTEch. Objednávat si mohou balení po 30 dávkách. Ministerstvo zdravotnictví o tom informovalo na twitterovém profilu projektu Chytrá karanténa. Dosud podle dat ministerstva aplikovali lékaři ve zhruba 3400 ordinacích asi 750.000 lidem zhruba 1,337 milionu dávek.

"Společnost Avenier začala přijímat objednávky na dodávky vakcín od společnosti Pfizer/BioNTech pro praktické a dětské lékaře. Od pondělí pak bude tato firma zavážet očkovací látky balené po 30 dávkách již přímo do ordinací," uvedli zástupci Chytré karantény.

Lékaři v ordinacích dosud očkovali zejména vakcínou AstraZeneca, kterou ale Česko už dál neobjednává. Objednávat od distributora si dosud mohli také vakcínu Moderna, od začátku září jí však bylo celkem podáno jen asi 30.000 dávek z asi 467.000 aplikovaných na všech očkovacích místech dohromady.

Celkově se nechalo podle dat ministerstva zdravotnictví očkovat proti covidu-19 asi 57 procent populace a u 56 procent bylo očkování dokončeno. Z populace nad 12 let, pro kterou je vakcína v současné době dostupná, to je asi 65 procent. Pro mladší děti od pěti let už Evropská agentura pro lékové přípravky (EMA) vakcínu posuzuje, schválení se očekává do několika měsíců.

Téměř 83 procent v Česku podaných dávek bylo vakcíny Comirnaty od firmy Pfizer/BioNTech. Asi 50.000 lidí dostalo posilující třetí dávku vakcíny. Odborníci upozorňují, že stále je asi 400.000 lidí nad 65 let, kteří jsou ohrožení vážným průběhem nemoci a kteří nebyli očkovaní a ani nemoc neprodělali.