Váha obézních dětí se zvyšuje, výjimkou nejsou náctiletí se 150 kily

Brno - Dětí s nadváhou i přes opětovnou možnost bez omezení sportovat a navštěvovat kroužky přibývá. Podle lékařů si do současnosti přenášejí zlozvyky z dob omezení spojených s pandemií covidu-19, jako je třeba mlsání z nudy. Zlepšení situace odborníci nepředpokládají. V tiskové zprávě to uvedla Kateřina Bednaříková, pediatrička a organizátorka pediatrické konference Pohybem k životu, která se od čtvrtka koná v Blansku.

Zatímco v roce 2016 trpělo obezitou 10,3 procenta dětí, o pět let později už to bylo 16 procent. Tento nárůst se přitom nedaří zastavit a lékaři vidí další problém - váha obézních dětí se výrazně zvýšila. "Není výjimkou, že děti okolo třinácti čtrnácti let mají 140 až 150 kilogramů. To jsme dříve vůbec nevídali. Také se objevují různá onemocnění, na která jsme u dětí ještě před pár lety nebyli zvyklí. Jsou to třeba vysoký krevní tlak nebo cukrovka druhého typu. Z naší praxe nic nenasvědčuje tomu, že by se situace měla lepšit, spíše naopak," řekla Bednaříková, která je také ředitelkou Dětské léčebny Křetín.

Situace se zhoršila v době protipandemických opatření, kdy měly děti doma neustálý přístup k jídlu a ztratily jakýkoliv režim. Některé za tohle období přibraly 15 i 20 kilogramů. Psycholožka z křetínské léčebny Veronika Koch Ondrová vnímá, že mnohé děti se naučily zajídat nudu a nedaří se jim tyto zvyky odstranit.

Přestože v tomto období obézních dětí přibývalo více, je to podle lékařů spíše vyvrcholení dlouhodobého trendu. Děti mají dlouhodobě vyšší příjem kalorií než jejich výdej. Vede to k rozvoji nadváhy a později obezity. Jsou také zvyklé více mlsat, jíst mezi hlavními jídly a často se stravovat v různých fast foodech. Obrovskou porci kalorií představují slazené nápoje nebo energetické drinky. Jelikož dětí s nadváhou přibylo, více se také druží a podporují navzájem.

Léčebna na Blanensku má 40 lůžek a kromě obézních dětí pomáhá i dětem při opakovaném onemocnění dýchacích cest. Podle ředitelky je kapacita zaplněná a enormní zájem je především o letní termíny. V přístupu rodičů i přesto vidí velké nedostatky a byla by ráda, kdyby ještě víc z nich obezitu u svých potomků řešilo.

"Rodiče ji nechtějí vidět nebo si myslí, že ji zvládnou sami. Jsou i více úzkostliví, ale obávat by se měli především o zdraví svých dětí. Kromě vysokého krevního tlaku a cukrovky představuje obezita také enormní zatížení kloubů, což s sebou přináší nejrůznější ortopedické problémy. U obézních dětí se také častěji vyskytuje astma," dodala Bednaříková.

V léčebně děti stráví čtyři týdny a dozvědí se tam, jak se správně stravovat a jaké jsou možnosti pohybu. Kromě toho tam mají i školu. Za měsíc se jim obvykle podaří zhubnout přibližně sedm kilogramů, ale především se metabolismus nastartuje a dítě může pokračovat v domácím prostředí.