Vadlejcha na MS zradila technika, přidal se k trápení finalistů

Dauhá - Jakuba Vadlejcha ve finále mistrovství světa zradila technika. Kvůli tomu se přidal k početné skupině oštěpařů, kteří se bojem o medaile protrápili. Jen vítězný Grenaďan Anderson Peters a čtvrtý Lassi Etelätalo z Finska se dokázali zlepšit oproti sobotní kvalifikaci.

Průběh finále narušoval závod na 10.000 metrů i medailové ceremoniály. "Nikdo kromě Grenaďana a Fina nehodili to, na co měli. Trápili jsme se úplně všichni. Nevím, čím to je, ale opravdu všichni jsme byli třeba o pět metrů dole. Myslím si, že to bylo dost tím, jak to bylo rozkouskovaný, ale hlavně tím, jak to byl druhý závod ve druhém dnu," uvažoval předloňský vicemistr světa z Londýna, který skončil pátý.

On sám se po kvalifikaci cítil nečekaně dobře. "Nebyl jsem tak rozbitej, jak jsem předpokládal, že budu. Fakt jsem se v tom rozhazování cítil o mnoho lépe. Bohužel pak jsem první pokus relativně pokazil a už jsem se do toho závodu nedostal," popisoval.

V prvních třech pokusech se dokázal postupně zlepšit na 82,19 metru, ale další metry už nepřidal. "Po tom třetím jsem si opravdu myslel, že hodím ještě o dost dále. Ale pak, nevím, jestli tam nebyla delší pauza, zničehonic mi technika odešla. Bojoval jsem s tím do posledních chvil, trenér mi dost radil, snažili jsme se něco vymyslet. Nevymysleli jsme."

Nejlepší letošní výkon 85,78 by mu stačil na bronz. "Fakt mě mrzí, že jsem tu medaili nevybojoval, protože byla opravdu nízko. Byl to dneska boj," poznamenal.

Alespoň je ve výrazně lepším zdravotním stavu než loni po mistrovství Evropy v Berlíně, kde vinou následků zranění zad skončil až osmý. "Je to nebe a dudy, určitě o 200 procent lepší. Tělo drží a já věřím, že příští rok budu mít ještě silnější a klukům to nedám zadarmo," plánoval před olympijskou sezonou.

Zjistil, jak klíčové je zdraví pro optimální trénink. "Je opravdu potřeba ta záda mít celou přípravu v pohodě, protože u mě jsou alfa a omega, a to samé nohy. Letos mě limitovaly nohy, nedokázal jsem udělat tolik odrazů, běžeckých, dynamických tréninků a tohle je základ. Když to udělám, tak s těmi kluky o medaile příští rok v Tokiu budu bojovat," řekl odhodlaně.

Musí počítat i s novým mistrem světa Andersonem Petersem z Grenady. "Je to překvapení, ale ne zase takové. Měl letos tři dlouhé závody a počítal jsem s ním jako s jedním z adeptů na medaili," uvedl Vadlejch.

Jinak ale očekává stále obdobná jména. Otázkou je, jak vážné bude zranění Estonce Magnuse Kirta z jeho pátého finálového pokusu. "Nevím, jestli si zlomil ruku, nebo vykloubil. Nemohl prakticky zvednout ruku. Těžko říct, jak to bylo vážné. Vypadalo to, že na ni vší silou ve špatné pozici spadnul. Jednou si takhle Konstadinos Gatsiudis vykloubil rameno a byl to začátek jeho konce," řekl Vadlejch. Kirt si přišel pro stříbrnou medaili s levou rukou fixovanou k tělu.

Vadlejch byl posledním českým zástupcem na MS a pátou příčkou vyrovnal nejlepší české umístění překážkářky Zuzany Hejnové. Na medaili nikdo z Čechů v Dauhá nedosáhl.