Vadlejch může být znovu českým Atletem roku, v desítce jsou čtyři nováčci

Praha - Bronzový medailista z mistrovství světa Jakub Vadlejch může být potřetí za sebou českým Atletem roku. Nechybí ve finálové desítce, která je oproti loňsku výrazně obměněná. Jsou v ní čtyři absolutní nováčci včetně smíšené štafety, která rovněž skončila na MS třetí. Premiérově se dostali mezi elitu také chodkyně Tereza Ďurdiaková, překážkářka Nikoleta Jíchová a čtvrtkařka Tereza Petržilková, uvedl v tiskové zprávě Český atletický svaz (ČAS).

V jeho tradiční anketě hlasovalo 141 funkcionářů, trenérů a novinářů. Vedle majitelů cenných kovů ze světového šampionátu v Budapešti do desítky poslali také oba medailisty z halového mistrovství Evropy, koulaře Tomáše Staňka a tyčkařku Amálii Švábíkovou. Ta se do desítky vrací po roce stejně jako čtvrtkařka Lada Vondrová, která na MS pomohla k úspěchu smíšené štafety a osobním rekordem 50,92 sekundy si zajistila nejen individuální semifinále, ale i účast na OH v Paříži.

Aktuální kvalitní českou čtvrtku v desítce zastupují ještě Petržilková, která byla šestá na HME a v životní sezoně si vylepšila osobní maximum bezmála o sekundu, a Matěj Krsek. Ten byl na pódiu při slavnostním ceremoniálu už loni, ale tehdy jen jako člen mužské štafety. Tentokrát bude vedle ocenění se smíšenou štafetou vyhlášen i individuálně.

S překážkami běhá čtyřstovku Jíchová, která se znovu přiblížila atletické elitě. Jako třetí Češka pokořila hranici 55 sekund a na mistrovství světa obsadila sedmnáctou příčku.

Stálicí mezi nejlepšími tuzemskými atlety je dálkař Radek Juška, jenž byl v hale pátý na ME a v létě pak skočil několikrát přes osm metrů a obsadil sedmé místo na světovém šampionátu. Poprvé se mezi nejlepších deset domácích atletů propracovala chodkyně Ďurdiaková, která se po nevydařeném úvodu sezony blýskla desátou příčkou na MS.

V anketě bodovalo 25 atletů. Za nejlepší desítkou skončili s velkým náskokem před ostatními na jedenáctém až třináctém místě český rekordman v běhu na 200 metrů Ondřej Macík, mužská čtvrtkařská štafeta a stříbrná medailistka z Evropských her oštěpařka Nikola Ogrodníková.

Slavnostní vyhlášení ankety se uskuteční v sobotu 4. listopadu.

Nejlepší desítka ankety Atlet roku ČR (v abecedním pořadí):

Tereza Ďurdiaková (chůze 35 km), Nikoleta Jíchová (400 m př.), Radek Juška (dálka), Matěj Krsek, Tereza Petržilková (oba 400 m), Tomáš Staněk (koule), štafeta 4x400 m mix, Amálie Švábíková (tyč), Jakub Vadlejch (oštěp), Lada Vondrová (400 m).

Pořadí od 11. místa: 11. Ondřej Macík (200 m) 194 bodů, 12. štafeta 4x400 m muži 178, 13. Nikola Ogrodníková (oštěp) 162, 14. Vít Müller (400 m př.) 39, 15. Filip Šnejdr (800 m) 27, 16. Jakub Dudycha (800 m) 20, 17. Eliška Martínková (chůze 20 km) a Patrik Šorm (400 m) po 4, 19. Karolína Jarošová (2000/3000 m př.) 3, 20. Tereza Hrochová (běhy), Lurdes Gloria Manuel (400 m), Jan Svozil (disk) a štafeta 4x400 m ženy po 2, 24. Petr Meindlschmid (dálka), Ondřej Kopecký (víceboj) po 1.