Vadlejch bude bojovat o triumf v Diamantové lize, ve finále bude i Juška

Eugene (USA) - V americkém Eugene o víkendu vyvrcholí letošní ročník atletické Diamantové ligy. V novém dějišti finálového mítinku, které loni hostilo mistrovství světa, bude o třetí diamantovou trofej v kariéře bojovat oštěpař Jakub Vadlejch. Pozvánku na finálový mítink dostal i dálkař Radek Juška.

Vadlejch vyhrál Diamantovou ligu v roce 2016, kdy se naposledy sčítaly výsledky z celé sezony, a v roce 2017 při premiéře aktuálního formátu s rozhodujícím finálovým mítinkem. Stříbrný olympijský medailista je letos lídrem světových tabulek. Na MS získal bronz a byl na stupních vítězů při všech startech v Diamantové lize. Vyhrál mítinky v Monaku a Curychu.

Při absenci Němce Juliana Webera bude jeho největším konkurentem úřadující světový šampion a obhájce triumfu v Diamantové lize Níradž Čopra. Olympijského vítěze z Indie Vadlejch v Curychu porazil. "Cítím se dobře, ale už je to přeci jen dlouhé. Nebude to lehké. Moc rád bych do nejlepší trojky, jako se mi to letos povedlo v každém závodě," řekl český reprezentant před odletem do USA na webu Dukly.

Českou stopu bude mít i ženská oštěpařská soutěž, i když se Nikola Ogrodníková do finále těsně nedostala. Favoritkou na vítězství je japonská svěřenkyně českého kouče Davida Sekeráka Haruka Kitagučiová. Čerstvá mistryně světa si při posledním kvalifikačním mítinku v Bruselu vylepšila osobní rekord na 67,38 metru.

Stejně jako loni bude ve finále Diamantové ligy jako náhradník dálkař Juška. Český rekordman startoval v aktuální sezoně elitního seriálu jen v Curychu po sedmém místě na MS. Ve Švýcarsku skončil čtvrtý, což mu celkově stačilo na desátou příčku. Měl daleko k postupu do finálové šestice, která měla v technických disciplínách účast zajištěnou, ale při absenci několika dálkařů včetně mistra světa a olympijského vítěze Miltiadise Tentoglua z Řecka se do finále dostal. Může se pokusit vylepšit loňské šesté místo.

O víkendu se bude bojovat o triumf v Diamantové lize ve 32 soutěžích. Patnáct finále je naplánovaných na sobotu, zbývajících sedmnáct na neděli. V sobotu poběží stovku sprinterský král světového šampionátu v Budapešti Noah Lyles. Tento Američan po mítinku v Curychu ohlásil konec sezony, ale nakonec se ve finále rozhodl startovat. Svoji silnější dvoustovku, kde je dva roky neporažený, však v Eugene nepoběží.

Pouze na stovce bude startovat i jeho krajanka Sha'Carri Richardsonová, jež se chystá potvrzovat pozici úřadující světové šampionky. Utká se mimo jiné s Jamajčankou Sherickou Jacksonovou, která se připravuje na víkendový double. Velkou favoritkou bude Jacksonová na dvoustovce, kde na MS i v Bruselu atakovala letitý světový rekord Florence Griffithové-Joynerové.

Patnáctistovka uvidí letos neporaženou světovou rekordmanku Faith Kipyegonovou. Muži včetně Jakoba Ingebrigtsena poběží míli. Překvapivý mistr světa z patnáctistovky Josh Kerr na startu nebude.

Na vítěznou cestu se pokusí v závodě na 400 metrů překážek vrátit olympijský šampion a světový rekordman Karsten Warholm. Hvězdný Nor získal v Budapešti třetí světový titul, ale pak v Curychu poprvé v sezoně prohrál, když o tři setiny nestačil na Kyrona McMastera z Britských Panenských ostrovů. Oba budou ve finále. Mezi ženami je letos jednoznačnou královnou překážek Nizozemka Femke Bolová, která může získat diamantovou trofej potřetí za sebou.

Program v Eugene začne v sobotu ve 20:00 SELČ, v neděli o půl hodiny později.