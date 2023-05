Vacek útočil na Giru d'Italia na etapový triumf, nakonec dojel druhý

Gran Sasso d'Italia (Itálie) - Karel Vacek útočil v náročné 7. etapě cyklistického Gira d'Italia na prvenství, nakonec po dlouhém úniku tříčlenné skupiny dojel druhý za Italem Davidem Baisem. Český závodník stáje Corratec, jenž byl původně jen náhradníkem, díky tomu dosáhl životního úspěchu. Průběžné vedení dál drží Nor Andreas Leknessund.

Dvaadvacetiletý Vacek se téměř od počátku 218 kilometrů dlouhé etapy, během které museli jezdci nastoupat více než 4000 výškových metrů, držel v úniku. Vedoucí trojice si vypracovala až dvanáctiminutový náskok, nakonec dojela do cíle tři minuty před pelotonem.

V závěrečném dlouhém stoupání na náhorní plošinu Campo Imperatore s velmi příkrou závěrečnou částí se Vacek přetahoval s Baisem a dalším Italem Simonem Pitillim. Nejvíce sil měl ve finiši Bais a dojel si pro premiérový etapový triumf na Grand Tour.

V čele hlavní skupiny dorazil do cíle favorit závodu Remco Evenepoel, který se oklepal ze dvou středečních pádů. V průběžném pořadí zůstal Belgičan druhý, na Leknessunda dál ztrácí 28 sekund.

Sobotní osmá etapa z Terni do Fossombrone je kopcovitá a měří 207 km. Velkou příležitostí pro Evenepoela vrátit se do čela průběžného pořadí by měla být nedělní druhá časovka.

Giro d'Italia - 7. etapa (Capua - Gran Sasso d'Italia, 218 km): 1. Bais (It./EOLO-Kometa) 6:08:40, 2. K. Vacek (ČR/Corratec-Selle Italia) -9, 3. Petilli (It./Intermarché-Circus-Wanty) -15, 4. Evenepoel (Belg./Soudal-Quick Step), 5. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma), 6. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) všichni -3:10, ...39. Hirt -3:50, 154. Černý (oba ČR/Soudal-Quick-Step) -30:05. Průběžné pořadí: 1. Leknessund (Nor./DSM) 29:02:38, 2. Evenepoel -28, 3. Paret-Peintre (Fr./AG2R-Citroën) -30, 4. Almeida (Portug./SAE Team Emirates) -1:00, 5. Roglič -1:12, 6. Thomas (Brit./Ineos Grenadiers) -1:26, ...60. Hirt -23:09, 92. K. Vacek -41:32, 143. Černý -1:16:34.