V4 zopakovala podporu pro rozšíření EU o Albánii a S. Makedonii

Zprava ministr zahraničí Severní Makedonie Nikola Dimitrov, český ministr Tomáš Petříček a evropský komisař pro rozšíření Olivér Várhelyi vystoupili 27. února 2020 v Praze na tiskové konferenci po jednání minisrů zahraničí visegrádské čtyřky (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko. Ministři zopakovali podporu pro zahájení jednání s Albánií a Severní Makedonií o vstupu do Evropské unie. Považují to za cestu ke stabilizaci regionu i celé Evropy. ČTK/Krumphanzl Michal

Praha - Ministři zahraničí visegrádské čtyřky (V4), kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, dnes zopakovali podporu pro zahájení jednání s Albánií a Severní Makedonií o vstupu do Evropské unie. Považují to za cestu ke stabilizaci regionu i celé Evropy, řekl český ministr Tomáš Petříček (ČSSD) po jednání V4 se šesti státy západního Balkánu. Eurokomisař pro rozšíření Olivér Várhelyi, který se jednání účastnil, uvedl, že rozšíření EU o balkánské země je v jejím strategickém zájmu.

"Obě země splnily kritéria, není důvod zahájení rozhovorů dále odkládat. Je důležité, aby evropské státy na summitu v březnu našly konsenzus na souhlasném stanovisku," řekl Petříček novinářům. O zahájení přístupových jednání měl rozhodnout už říjnový summit EU, tehdy se ale proti tomu postavila především Francie. Petříček dnes vyjádřil přesvědčení, že se podaří výhrady váhajících států překonat, ocenil přitom i snahu Evropské komise v této věci.

"Západní Balkán je obklopen členskými státy Evropské unie. Je v našem geostrategickém zájmu dostat tento region do EU," řekl Varhélyi. Nynější evropská komise podle něj považuje politiku rozšíření za jednu ze svých priorit. Podle Varhélyiho nejde jen o zahájení rozhovorů s Albánií a Severní Makedonií, přístupový proces by se měl zrychlit u všech šesti zemí západního Balkánu.

Eurokomisař dnes také zopakoval, že komise přišla s novou metodologií přístupových vyjednávání. Proces přijímání nových členů EU by podle ní mělo být možné kdykoli přerušit či vrátit na začátek, pokud některá ze zemí přestane plnit požadovaná kritéria. Na druhé straně by měl platit jasný závazek, že když kandidátský stát všechny požadavky splní a učiní tak nevratně, skutečně před ním bude perspektiva členství. Nová metodologie by podle Varhélyiho měla pomoci překonat nesouhlasný postoj některých západoevropských států k dalšímu rozšiřování unie.

Varhélyi se dnes vyslovil i pro vznik evropského rozvojového plánu pro západní Balkán. Opatření by podle něj mělo přispět k hospodářskému posílení všech zemí v regionu.

Na okraj dnešní schůzky bylo podepsáno i memorandum o spolupráci Západobalkánského fondu a Mezinárodního visegrádského fondu. Petříček řekl, že memorandum zajistí, že V4 bude i nadále poskytovat podporu regionálnímu rozvoji západního Balkánu.