V zóně tornáda se podařilo uklidit asi 90 % území zasažených obcí

Podivín (Břeclavsko) - Asi 90 procent území obcí zasažených tornádem je uklizeno od suti, trámů, zbytků stromů a dalšího odpadu, informovali dnes hasiči. Pokračují demolice poškozených budov v Lužicích a Hruškách, postupně by měli hasiči provádět řízené demolice také v Moravské Nové Vsi a Mikulčicích.

Vznikají seznamy na základě požadavků občanů a starostů, řekl novinářům ředitel jihomoravských hasičů Jiří Pelikán. K zemi půjde celkem více než 180 domů. V pátek i v noci na sobotu hasiči převáželi s pomocí armády sutiny z meziskládek na tři centrálně určená úložiště. Celá území obcí a jejich veřejná prostranství pomáhají hasiči uklízet od sutin, zbytků po bourání a dřeva z polámaných stromů. V pátek v zasažené lokalitě pracovalo asi 1050 hasičů. Jejich počet se začne postupně snižovat. "Je možné, že se toto číslo se o polovinu, o třetinu sníží," řekl Pelikán. Rozhodnutí padne během dneška. Policie začne redukovat počty svých lidí v terénu nejspíš až koncem prodlouženého víkendu. "I do budoucna bude prováděno střežení v noční době, regulace dopravy i přes den a po dohodě se starosty regulace vstupu do obcí," řekl krajský ředitel Leoš Tržil.

Na záchytném parkovišti pro dobrovolníky na letišti je zatím místa dost

Několik autobusů s dobrovolníky zatím dnes vyjelo ze záchytného parkoviště nedaleko Břeclavi. Vozí je přímo do obcí zasažených tornádem. Obavy z nezvladatelného náporu dobrovolníků, které zaznívaly před prodlouženým víkendem, se zatím nenaplnily, na parkovišti je několik desítek vozů, místa je stále dost.

Záchytné parkoviště nechal krizový štáb zřídit na letišti v Ladné. Auta mají registrační značky z různých krajů. Dobrovolníci ČTK shodně popsali, že se rozhodli pomoci jižní Moravě po zhlédnutí záběrů v televizi nebo na sociálních sítích. Přijíždí hlavně jednotlivci či dvojice.

Pracovníci na místě lidem dávají dobrovolnické pásky. Pokud si nepřivezou vlastní, dostanou také rukavice, trochu pití a jídla. Připravené autobusy je pak rozvezou na místa, kde jsou dobrovolníci nejvíce potřeba.

Záchytné parkoviště na letišti bude v provozu přes víkend, další koordinační místo je v kulturním domě v Hodoníně. "V Ladné je kolem 30 vozidel, vyjely čtyři autobusy. V Hodoníně se parkuje na různých plochách po městě, vyjelo pět autobusů," řekl krajský policejní ředitel Leoš Tržil před 11:00.

Krizový štáb a starostové zasažených obcí nechtějí, aby dobrovolníci najížděli přímo do vesnic. Blokovali by dopravu, silnice je potřeba udržet průjezdné pro místní, záchranáře, těžkou techniku a firemní vozidla navážející materiál či řemeslníky. Přesto se dnes lidé vydávají také přímo do obcí. Policisté je od toho zrazují.

"Vjedou pouze řemeslníci se stavebním materiálem a místní občané, protože doprava je tam nadále hustá a jakákoliv další vozidla by komplikovala dopravu," řekl Tržil.

Dobrovolnická práce je nyní nejvíce zapotřebí při odklízení trosek a odpadu na polích, vinicích a veřejných prostranstvích. Zasažené obce a jejich obyvatelé poptávají hlavně řemeslníky - klempíře, zedníky nebo pokrývače, pokud možno s vlastním nářadím.