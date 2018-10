Praha - Letiště Praha nabídne během zimy spojení do 114 destinací ve 42 zemích. Do letového řádu přibude deset nových destinací. Letiště to dnes oznámilo v tiskové zprávě. Zimní letový řád začne platit 28. října, v Praze bude působit 60 dopravců, nově přibudou Air Arabia a Cyprus Airways.

Nově se bude z Prahy létat do gruzínského Kutaisi, Marrákeše, Ammánu, Belfastu, Šardžá ve Spojených arabských emirátech, Pisy, Splitu, Dubrovníku, Larnaky a také na pařížské letiště Beauvais. "Nová spojení do těchto míst jsou důkazem toho, že se nám daří rozšiřovat naši síť rovněž o mimoevropské destinace, v čemž budeme pokračovat i do budoucna," uvedl předseda představenstva letiště Václav Řehoř.

Vedle nových linek se podle letiště zvýší frekvence některých zavedených spojů. Například letecká společnost Qatar Airways nasadí na jeden ze svých denních letů do Dauhá dálkové letadlo Boeing 787 Dreamliner, čímž se kapacity zvýší o 46 procent. Frekvence letů se také zvýší na linkách do Londýna, Moskvy a do Rigy.

Nejvytíženější zemí zůstane Velká Británie, kam se z Prahy létá do 16 měst. S deseti různými destinacemi následuje Francie.

Letiště Václava Havla Praha odbavilo v letošním třetím čtvrtletí 5,48 milionu cestujících, meziročně o 9,3 procenta víc. Celkem tak letos dosud odbavilo 12,91 milionu cestujících. Letiště očekává, že na konci roku by se mohlo přiblížit k rekordní hranici 17 milionů pasažérů za rok.