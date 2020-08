V září se v Česku do MHD či obchodů vrátí roušky

Praha - V Česku bude od úterý 1. září znovu povinné zakrytí nosu a úst ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. Opatření má bránit šíření nového typu koronaviru po začátku školního roku, který s sebou přináší častější kontakty mezi lidmi a cestování, oznámil dnes ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Od příštího týdne se změní pravidla pro karanténu a izolaci. Vláda schválila zavedení distanční výuky do školského zákona a způsoby hlasování ve volbách pro lidi v karanténě. Počet případů nemoci covid-19 v ČR překročil 20.000.

Vojtěch řekl, že roušky budou muset lidé nosit ve všech prostředcích veřejné dopravy včetně meziměstských spojů. "Také ve vnitřních prostorech, jako jsou obchody, obchodní centra a pošty a na vnitřních hromadných akcích bez ohledu na počet účastníků," uvedl. Školáci budou muset nosit roušky ve společných prostorách školy. "Jedná se o chodby a podobně, nikoliv v rámci jednotlivých tříd," dodal ministr.

Opatření nebude platit pro kanceláře či provozovny se zaměstnanci, nevztahuje se ani na restaurace. "Chceme to dát tam, kde to má největší smysl," řekl Vojtěch. Týkat se má podle něj míst, kde se setkávají různé skupiny lidí, nikoliv opakovaně podobné jako třeba v zaměstnání. "Roušky bereme jako jedno ze tří hlavních preventivních opatření vedle dezinfekce a sociálního distancování," řekl. Za porušení vládních opatření roti šíření covidu-19 mohou lidé dostat pokutu až do 10.000 korun. Od května mohou policisté a strážníci postihovat přestupky na místě.

Plošné zavedení roušek kritizují někteří opoziční politici. Poukázali mimo jiné na to, že nošení roušek měla nahradit takzvaní chytrá karanténa k vyhledávání lidí, se kterými byli nakažení covidem-19 v kontaktu. "Vláda opět přichází s plošným nošením roušek. Je to asi jediné řešení, které zná," uvedl na twitteru šéf Pirátů Ivan Bartoš. Nošení roušek na jaře vláda nařídila od 19. března, kvůli jejich nedostatku si je Češi ve velkém šili sami. Venku povinnost padla při dodržování rozestupů od 25. května, ve vnitřních prostorách a veřejné dopravě skončila pro většinu obyvatel 1. července.

Češi už se na změnu připravují. Od poloviny července do poloviny srpna tuzemští výrobci prodali více než milion nanovlákenných roušek, respirátorů a dalších ochranných prostředků, což je meziměsíčně až o 360 procent více, řekl ČTK Pavel Malúš z Asociace nanotechnologického průmyslu ČR. Firmy by podle Malúše měly zvýšenou poptávku zvládnout. Třeba firma Batist Medical z Červeného Kostelce na Náchodsku od září zdvojnásobí výrobu nanoroušek na zhruba deset milionů kusů měsíčně.

Nadále bude platit omezení pro účast lidí na veřejných akcích na 1000, uvedl také Vojtěch po zasedání rady vlády pro zdravotní rizika. "Je ale možné, aby byly rozdělené sektory po 1000 osobách, to je základním principem, který držíme," řekl. U vnitřních akcí se jedná o 500 osob a maximálně pět sektorů, dodal. V divadlech a dalších hledištích se stálými sedadly nebude od září nutné nechávat neobsazené každé druhé místo, dodal ministr. Diváci ale budou muset nosit roušky.

Od pondělí 24. srpna se změní pravidla pro karanténu, kam míří podezřelí z nákazy, a pro izolaci nemocných covidem-19. Obě opatření se zkrátí ze dvou týdnů na deset dní. K ukončení karantény ani izolace nebude třeba test, výjimkou budou pracující ve zdravotnictví a sociálních službách a lidé se zhoršenou imunitou. Nakažení budou v izolaci deset dní od posledního pozitivního testu, pokud budou mít příznaky nemoci. Kontakty nakažených, u nichž se nemoc neprojevila, budou v karanténě deset dní od posledního kontaktu s nakaženým.

Na epidemii covidu-19, kvůli které byly školy uzavřené od poloviny března a některé až do června. reaguje novela školského zákona, kterou dnes podle informací ČTK schválila vláda. Zavádí pro děti povinnost účastnit se distanční výuky jako součásti povinné školní docházky. Formu výuky na dálku novela nestanoví, škola ji má přizpůsobit podmínkám žáka. Kabinet zároveň souhlasil s tím, že základní školy dostanou do poloviny října 1,2 miliardy korun na nákup počítačů a licencí pro výuku na dálku.

Ministerstvo školství dnes školám rozešle manuály k ochraně proti koronaviru v novém školním roce. Novinářům a veřejnosti je ministr školství Robert Plaga (ANO) představí v úterý. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) chce jednat s vládními kolegy o délce ošetřovného pro rodiče žáků, kteří se kvůli koronaviru ocitnou v karanténě.

Vláda dnes také schválila zákon, který umožní lidem v karanténě v říjnových senátních a krajských volbách hlasovat z auta či ve zvláštních okrskových a výjezdových komisích. Normu Sněmovna projedná ve středu 19. srpna, uvedl ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).