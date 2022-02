V zámeckých sklenících v Rájci kvete největší sbírka kamélií

Rájec-Jestřebí (Blanensko ) - Po loňské pauze vynucené pandemií koronaviru se návštěvníkům otevřely skleníky zámku Rájec nad Svitavou s kvetoucími kaméliemi. Podle kastelánky Zdeňky Kalové jde o největší sbírku kamélií v Česku, tvoří ji asi 400 odrůd, některé keře jsou desítky let staré.

Fotogalerie

Skleníky zůstanou přístupné do 6. března, zpočátku od středy do soboty, poté od úterý do neděle, vždy od 9:00 do 15:00. "Samozřejmě, během návštěvy kaméliových skleníků je nutné stále dodržovat všechna aktuální opatření proti šíření covidu-19 – bezpečné rozestupy, používání respirátorů a roušek, dezinfekce rukou," uvedla kastelánka.

Pěstování kamélií bylo v 19. století oblíbenou kratochvílí šlechty i dalších majetných vrstev. Pro kamélie se stavěly zvláštní skleníky, rostliny v květu zdobily také zimní zahrady. Na tradici navázali v Rájci v roce 1973, kdy na zámek přivezli mateční rostliny z Výzkumného ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích u Prahy.

Základ sbírky tvořilo 85 rostlin, tehdy patnáctiletých, většina v Rájci roste dodnes. Postupně zahradníci sbírku rozšířili o další klasické odrůdy a vlastní kultivary.

Kamélie japonská patří do čeledi čajovníkovitých a přirozeně roste v subtropických částech Japonska a Korejského poloostrova. Někdy se jí také přezdívá zimní růže, a to právě proto, že kvete koncem zimy. Květy mají různé barvy od bílé a krémové po všechny odstíny červené a fialové.