V zahraničí se nakazilo devět Čechů, končí omezení pro šest států

Praha - V červenci se Češi dosud nakazili koronavirem v šesti zemích. V centrální databázi infekčních nemocí je od 1. do 11. července evidováno devět takových případů, z toho tři lidé byli na Slovensku, dva ve Švédsku a po jednom v Chorvatsku, Británii, Maďarsku a Srbsku. Radiožurnálu to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Čísla označil za zanedbatelná, v budoucnu se nicméně podle něj objeví ohniska, která vzniknou po návratu lidí ze zahraničí. Lidé ze všech zemí označených za bezpečné mohou do ČR cestovat bez udání důvodu. Končí tak omezení pro šest mimoevropských států, uvedlo MZV.

"V centrálním informačním systému infekčních nemocí, kde by za tuto dobu mělo být všechno, je to v Chorvatsku jeden. Potom Velká Británie jeden, Maďarsko jeden, Srbsko jeden, Slovensko tři, Švédsko dva. To je celé," uvedl Dušek.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) o víkendu uvedl, že už jsou první případy nákazy u lidí, kteří se vrátili z letní dovolené. "Ale jde skutečně zatím o jednotky, nikoli o desítky případů," řekl serveru Seznam Zprávy s tím, že dva lidé si nákazu přivezli z Chorvatska. Za rizikové země označil ministr ještě Bulharsko a Řecko. Lidé by při cestách do těchto oblíbených přímořských států měli podle něj počítat s tímto rizikem a preventivně se chránit.

V Chorvatsku a Bulharsku v posledních dnech přibývá nakažených a Česko tamní situaci sleduje, nadále je považuje za země s nízkým stupněm rizika. V kategorii s vysokým rizikem nákazy zůstává z členských zemí EU dál jen Švédsko. Po návratu z Černé Hory a Srbska musí Češi ode dneška absolvovat test na covid-19, nebo nastoupit do dvoutýdenní karantény.

Od března, kdy se nemoc covid-19 začala v Česku šířit, hygienici potvrdili 13.174 případů nákazy. Aktuálně nemocných je 4575 lidí, většina nových případů je v lokálních ohniscích na Karvinsku, Jihlavsku či Kutnohorsku.

ČR usnadní cestování turistům z mimoevropských bezpečných zemí

Lidé ze všech zemí, které Česko zařadilo na seznam bezpečných států z hlediska rizika nákazy koronavirem, mohou ode dneška do ČR přicestovat bez udání důvodu. Dnes o tom informovalo ministerstvo zahraničí. Končí tím omezení pro šest mimoevropských států, které Česko na počátku července zařadilo mezi bezpečné, ale dosud umožňovalo jejich občanům přicestovat jen ze stanovených důvodů, jako byla například závažná rodinná situace nebo výkon práce v ČR.

Na seznam bezpečných zemí řadí Česko všechny státy Evropské unie kromě Švédska, z evropských zemí dále Andorru, Island, Lichtenštejnsko, Monako, Norsko, San Marino, Švýcarsko, Vatikán a Británii. Občané všech těchto zemí mohli i v předchozích dnech do Česka přicestovat bez udání důvodu.

Naopak občané Austrálie, Nového Zélandu, Kanady, Japonska, Jižní Koreje a Thajska mohli přicestovat pouze při splnění vymezených podmínek, přestože Česko tyto státy řadilo mezi bezpečné země. Praha toto omezení přijala mimo jiné z toho důvodu, že těchto šest zemí uplatňovalo restrikce pro možné přicestování Čechů na jejich území. Díky zařazení zemí mezi bezpečné ale nemuseli Češi při návratu z nich předkládat negativní text na covid-19 ani nastoupit do karantény.

Švédsko je jedinou zemí EU, kterou Česko řadí mezi státy s vysokým rizikem nákazy. Na stejném seznamu jsou také Srbsko a Černá Hora. Občané těchto zemí mohou do Česka vstupovat jen na základě výjimek stanovených ministerstvem zdravotnictví, není možné přicestovat kvůli turistice. Čeští občané při návratu z těchto států musejí předložit negativní test na koronavirus, nebo jít do dvoutýdenní karantény.