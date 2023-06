V úvodním semifinále Ligy národů se střetne Nizozemsko s Chorvatskem

Rotterdam - Zápasem domácích fotbalistů Nizozemska proti Chorvatsku začne závěrečný turnaj třetího ročníku Ligy národů. Hraje se v Rotterdamu od 20:45, ve čtvrtek se v Enschede utkají Španělé s úřadujícími evropskými šampiony Italy. Finále a duel o třetí místo jsou na programu v neděli.

Nizozemci jdou do domácího turnaje s jiným koučem, než který je dovedl k vítězství ve skupině a postupu do play off. Louis van Gaal u týmu skončil po čtvrtfinálové porážce na loňském šampionátu v Kataru s pozdějšími vítězi Argentinci a "Oranje" převzal staronový trenér Ronald Koeman. Ten si zopakuje účast ve Final Four z roku 2019, kdy Nizozemsko nestačilo ve finále na Portugalsko.

Chorvaté jsou jedinými nováčky ve Final Four, do turnaje ale vstupují jako nejúspěšnější tým uplynulého MS. V Lize národů navíc vyhráli těžkou skupinu i před obhájci titulu Francouzi.